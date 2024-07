Olimpíadas: Argentina enfrenta França nas quartas de final do futebol masculino

Será uma repetição da final da Copa do Mundo quando a França enfrentará a Argentina nas quartas de final do torneio olímpico de futebol masculino em Bordeaux na sexta-feira.

A Argentina venceu a disputa épica nos pênaltis após um empate por 3 a 3 no Catar em 2022, e as rivalidades entre os países podem ser intensificadas por cânticos racistas feitos pelos jogadores argentinos após a conquista da Copa América neste mês.

“Não vou falar sobre isso”, disse o técnico da França, Thierry Henry, na terça-feira. “Acabamos de nos classificar. Vamos jogar uma partida. Minha cabeça ainda está focada neste jogo.”

A França manteve seu histórico de 100% no torneio com a vitória sobre a Nova Zelândia em Marselha, com gols de Jean-Philippe Mateta, Désiré Doué e Arnaud Kalimuendo.

O argentino Thiago Almada comemora com Nicolas Otamendi o primeiro gol de sua equipe contra a Ucrânia durante a partida de futebol masculino do Grupo B no estádio de Lyon durante as Olimpíadas de Verão de 2024, terça-feira, 30 de julho de 2024, em Decines, França. AP Photo/Laurent Cipriani

Thiago Almada marcou um solo brilhante na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Ucrânia — garantindo vitórias consecutivas após a derrota chocante na abertura para o Marrocos. Claudio Echeverri garantiu a vitória, mas não foi o suficiente para avançar para o topo do Grupo B.

Marrocos assumiu a liderança após derrotar o Iraque por 3 a 0 em Nice.

Marrocos e Argentina estavam empatados em pontos e tinham saldo de gols e gols marcados idênticos. Isso significou que Marrocos ficou em primeiro lugar em virtude de sua vitória de 2 a 1 sobre a Argentina no início do torneio.

Egito surpreende a Espanha

Ibrahim Adel marcou dois gols e o Egito avançou na liderança do grupo ao derrotar a Espanha por 2 a 1.

A Espanha já havia chegado às oitavas de final e estava disputando o primeiro lugar no Grupo C, mas foi ultrapassada após a derrota em Bordeaux.

A República Dominicana empatou em 1 a 1 com o Uzbequistão, que já havia sido eliminado.

O segundo lugar para a Espanha significa que eles terão uma partida nas quartas de final contra o Japão, que manteve seu histórico de 100% no Grupo D quando Mao Hosoya marcou nos acréscimos para vencer Israel por 1 a 0.

O Egito enfrenta o Paraguai, que terminou em segundo lugar no Grupo D depois que o gol de Marcelo Fernandez garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Mali.

Os EUA, que derrotaram a Guiné por 3 a 0 e chegaram à fase eliminatória das Olimpíadas masculinas pela primeira vez desde 2000, jogarão contra o Marrocos nas quartas de final.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.