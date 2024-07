Olimpíadas: Bev Priestman pede desculpas pelo escândalo dos drones no Canadá

A técnica suspensa de futebol feminino canadense Bev Priestman pediu desculpas no domingo às suas jogadoras e à nação pelo escândalo dos drones que levou à sua saída das Olimpíadas de Paris e desferiu um golpe nas esperanças da equipe de repetir a medalha de ouro.

Em seus primeiros comentários públicos desde que a Canada Soccer a suspendeu dos Jogos, Priestman disse que, como líder do time, ela aceita a responsabilidade e planeja cooperar totalmente com a investigação.

“Estou absolutamente desolada pelos jogadores e gostaria de me desculpar do fundo do meu coração pelo impacto que essa situação teve em todos eles”, disse Priestman em um comunicado divulgado por seus advogados.

“Para o Canadá, sinto muito. Vocês foram meu lar e um país pelo qual me apaixonei. Espero que continuem apoiando esses jogadores extremamente talentosos e esforçados, para ajudá-los a desafiar todas as probabilidades e mostrar seu verdadeiro caráter.”

Mais cedo no domingo, a Sport Canada disse que estava retendo fundos alocados para os salários de Priestman e outros dois dirigentes de equipe suspensos, chamando o escândalo dos drones que abalou o torneio de futebol das Olimpíadas de Paris de uma vergonha para todos os canadenses.

A equipe do Canadá perdeu seis pontos, um duro golpe em suas esperanças de manter o título olímpico, enquanto Priestman e os árbitros Joseph Lombardi e Jasmine Mander foram banidos de qualquer atividade relacionada ao futebol por um ano pela FIFA, após acusações de que membros da equipe do Canadá usaram um drone para espionar uma sessão de treinos fechada de um adversário no início deste mês.

“Usar um drone para vigiar outro time durante um treino fechado é trapaça”, disse a ministra do esporte do Canadá, Carla Qualtrough, em um comunicado.

“É completamente injusto com os jogadores canadenses e com os times adversários. Isso prejudica a integridade do jogo em si. Considerando que o Women’s Program recebe financiamento do Sport Canada, estamos retendo o financiamento relacionado aos oficiais suspensos do Canada Soccer durante a duração da sanção da FIFA.”

O Sport Canada está no processo de determinar o valor exato do financiamento a ser retido, disse o gabinete do ministro à Reuters em um comunicado, acrescentando que o financiamento retido não afetará o financiamento geral do programa feminino.

grupo A GP C E eu GD PTS 1 – França 1 1 0 0 +1 3 2 – Colômbia 1 0 0 1 -1 0 3 – Nova Zelândia 1 0 0 1 -1 0 4 – Canadá 1 1 0 0 +1 -3 1, 2: Qualifica-se para QF; 3: Possível qualificação Canadá deduziu 6 pontos

“Há um padrão de comportamento profundamente preocupante na Canada Soccer”, acrescentou a declaração. “Devemos, e iremos, chegar ao fundo disso. Essa questão causou distração e constrangimento significativos para a Equipe Canadá e todos os canadenses aqui em Paris e em casa.”

A Canada Soccer disse que estava explorando como poderia apelar da penalidade de seis pontos imposta pela FIFA, que deixa o Canadá com menos três pontos no Grupo A, com duas partidas restantes para o fim.

O Canadá enfrentará a França mais tarde no domingo.

Ex-jogadores do Canadá deram seu apoio ao time.

“Furiosas. Fumegantes. Tristes. De coração partido. Essas jogadoras não merecem isso”, postou no X a ex-goleira Stephanie Labbe, que ajudou o Canadá a ganhar o ouro em Tóquio. “Elas foram decepcionadas por muitas de suas próprias pessoas, não apenas [national team] funcionários.

“Estou ao lado desses jogadores e de todos os jogadores que já fizeram parte deste programa e trabalharam duro para construí-lo, não destruí-lo.”

O Canadá perdeu 6 pontos nos Jogos de Paris por causa de um escândalo de espionagem com drones. Alex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

Diana Matheson, que se aposentou em 2020 após 206 jogos pelo Canadá ao longo de uma carreira de 17 anos, deu total apoio às jogadoras.

“Como muitos canadenses, tenho lidado com muitas emoções nessa história que se tornou uma distração não apenas para a WNT, mas desviou a atenção de toda a equipe olímpica canadense”, escreveu ela.

“Estou com os jogadores. Estou com vocês. Os canadenses estão com vocês. Último jogo, próximo jogo, todos os jogos, estamos aí com vocês. Tirar seis pontos de nós? Ótimo, vamos buscar nove.”