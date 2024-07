Olimpíadas de 2024, 28 de julho: atualizações ao vivo, destaques, resultados

Depois de um dia agitado de competições, grandes nomes encerram o primeiro fim de semana das Olimpíadas de Paris 2024.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Carey e Hezly Rivera farão sua estreia em Paris na equipe de ginástica dos EUA. Biles, Lee e Chiles competirão em todos os quatro eventos nas qualificações no domingo.

O time de basquete masculino dos EUA enfrentará o três vezes MVP da NBA Nikola Jokic e a Sérvia para começar a fase de grupos. Será o primeiro jogo olímpico de LeBron James desde 2012 e o primeiro de Stephen Curry.

A busca do futebol feminino pela quinta medalha de ouro, que amplia o recorde, continua com um confronto contra a Alemanha. Os EUA derrotaram confortavelmente a Zâmbia por 3 a 0 na quinta-feira e enfrentam uma seleção alemã que também vem de uma vitória.

Principais eventos para assistir

Dê uma olhada mais de perto no logotipo das Olimpíadas de Paris 2024 e você poderá descobrir um significado oculto. • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Veja quem conquistou as primeiras medalhas dos Jogos

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

3h30 horário do leste dos EUA: Ginástica — qualificação feminina começa; equipe dos EUA compete às 5h40

5h da manhã, horário do leste dos EUA: Natação – eliminatórias de 200 m livre masculino/feminino, eliminatórias de 100 m costas masculino, eliminatórias de 100 m peito feminino, eliminatórias de 400 m medley individual masculino

11h15 horário do leste dos EUA: Basquetebol — Seleção Olímpica Masculina vs. Sérvia

14h30 horário do leste dos EUA: Natação — rodadas de medalhas para 400 m medley individual masculino, 100 m costas masculino, 100 m borboleta feminino; semifinais para 200 m livre masculino/feminino, 100 m costas masculino, 100 m peito feminino

15h00 horário do leste dos EUA: Futebol — Seleção Olímpica Feminina vs. Alemanha

Uma lista completa da programação de 28 de julho pode ser encontrada aqui.

Veja o que nos espera no domingo:

A corrida do Sudão do Sul no basquete masculino não acabou

Estrelas brilhantes 🇸🇸 brilhando mais forte 🤩 Isto é o que significa para o Sudão do Sul 🥹#Paris2024 x #Basquetebol foto.twitter.com/C2Zi5NC8Fo — FIBA ​​(@FIBA) 28 de julho de 2024

Há pouco mais de uma semana, o Sudão do Sul chegou perto de dar uma das maiores reviravoltas da história do basquete quando levou o Time EUA ao limite em uma derrota de 101-100. Aquele jogo foi apenas um aquecimento olímpico, no entanto, e a primeira disputa oficial do Sudão do Sul nos Jogos provou que o sapatinho da Cinderela ainda serve.

Impulsionado pelos 19 pontos de Carlik Jones, o Sudão do Sul derrotou Porto Rico por 90 a 79 na manhã de domingo — a primeira vitória do país no basquete olímpico.

Os EUA lideram o campo da ginástica feminina

Suni Lee termina seu #OlimpíadasDeParis estreia com uma rotina estelar de barras assimétricas. 🌟 📺 : NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/tJP4pA0JJ3 — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

Os americanos enfrentaram alguns desafios na qualificação, mas terminaram o dia em primeiro lugar após a subdivisão dois, liderando por quase cinco pontos e meio. O time se classificará facilmente para a final de equipe de terça-feira, onde serão os favoritos à medalha de ouro.

Após fortes rotinas de barra na rotação final, Simone Biles e Sunisa Lee atualmente estão nas duas primeiras posições no geral, com Lee superando o companheiro de equipe Jordan Chiles por menos de um décimo de ponto. Com apenas dois ginastas por país permitidos nas finais do geral e do evento individual, Chiles, em terceiro, fica de fora.

Biles e Jade Carey estão nas duas primeiras posições no salto, então ambas devem se classificar facilmente para as finais do evento de salto, com Chiles em um azarado terceiro lugar no salto também. Nas barras, Lee está em terceiro e Biles em oitavo. A vaga de Lee deve estar garantida, mas como apenas as oito primeiras se classificam, Biles pode ser eliminada.

Na trave, Biles e Lee estão em segundo e terceiro, respectivamente, e no solo, Biles e Chiles estão em primeiro e segundo. A atual campeã olímpica Carey, que caiu no solo mais cedo no dia, ficará de fora das finais do solo.

A argelina Kaylia Nemour é atualmente a primeira nas barras, e a chinesa Zhou Yaqin lidera na trave.

Uma lenda do voleibol da equipe dos EUA se prepara para sua última viagem

Jordan Larson, que planejava se aposentar depois de levar os EUA ao ouro em Tóquio, descobriu o poder de cura do vôlei. Nick Fancher para ESPN

Entre uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 2016 no Rio, uma medalha de prata em Londres 2012 e uma medalha de ouro em Tóquio 2020, Jordan Larson não carece de elogios de equipe no vôlei olímpico. Tendo sido nomeada a Jogadora Mais Valiosa do evento nos Jogos de 2020, ela também não carece de elogios pessoais. Agora com 37 anos, Larson decidiu que os Jogos deste ano seriam seus últimos com o vôlei dos EUA, mas sua jornada até essa decisão foi sinuosa. — CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO

Perguntas sobre lesões para Simone, mas ela e a equipe dos EUA superam

A mãe de Jade Carey teve a reação mais doce ao seu cofre. ❤️ #OlimpíadasDeParis 📺: NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/z9emjE4Tel — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

PARIS — Após três rotações, os EUA abriram uma vantagem considerável de quase três pontos sobre a China e a Itália na subdivisão dois. Mas domingo não foi sem luta para os favoritos à medalha de ouro. Após um início sólido na trave de equilíbrio, as mulheres dos EUA foram para o solo, onde sua escalação inclui campeãs mundiais e olímpicas e é normalmente onde elas brilham. Mas os problemas começaram cedo. A atual campeã olímpica geral Sunisa Lee saiu dos limites em sua segunda passagem. Então, depois que Chiles veio com outra performance sólida, a atual campeã olímpica de solo Jade Carey lutou desde o início. Ela saiu dos limites em três de suas quatro passagens e em sua passagem final, ela se levantou em uma única dobra, sentou-se e rolou de costas. A equipe vai largar seus 10.633 e ela e perderá a final do solo.

Durante as rotinas de suas companheiras de equipe, houve muita conversa sobre a panturrilha esquerda de Biles. Ela foi vista conversando com seus treinadores e a médica da equipe USAG, Marcia Faustin, sobre a dor na perna esquerda. Biles pareceu sinalizar que estava bem e se apresentou com o tornozelo esquerdo e a panturrilha inferior enfaixados. Mais uma vez, ela entregou. A rotina não foi perfeita e ela estava claramente lidando com a dor, mas ela ganhou a nota máxima da sessão, 14,6, por sua performance.

UAU. 😲 Não há palavras para Simone Biles. #OlimpíadasDeParis 📺: NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/sOWzVez7dL — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

Então a equipe foi para o salto, onde ganhou uma reputação de potência e dificuldade. Biles aqueceu sua habilidade homônima, o Yurchenko double pike, mas novamente parecia estar lidando com dor. Apesar de tudo o que aconteceu antes, os EUA pareciam o melhor time do mundo nesta rotação. Lee acertou um dos melhores Yurchenkos de double-twisting na memória recente, Chiles acertou o dela também e um Lopez, Carey se redimiu com dois saltos dignos de finais e Biles acertou seu homônimo “Biles II” Yurchenko double pike — para um 15.8, a maior pontuação em qualquer evento até agora. Ela então voltou e acertou seu salto Cheng, para liderar o caminho para as finais do salto. Biles lidera o geral na subdivisão dois e Chiles lidera Lee por mais de quatro décimos com apenas barras para ir. Será uma corrida para a final geral entre Chiles e Lee, com apenas dois por país capazes de se classificar. Mas eles vão para as barras, o melhor evento de Lee. — Alyssa Roenigk: A história de Alyssa Roenigk.

Heroísmo do apanhador de bonés

Para quem você liga quando uma touca de natação cai na piscina? “BOB, O PEGADOR DE BONÉS.” 😂#OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/eN5ycGkKjw — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

Os atletas são as estrelas do show em Paris, mas a equipe de apoio também é essencial para que os Jogos ocorram sem problemas. A manhã de domingo provou isso depois que a nadadora Emma Weber perdeu sua touca de natação na piscina — chamando assim um homem de sunga para a ação, encarregado de limpar a piscina do item perdido.

O “cap catcher”, como foi apelidado pela equipe de transmissão, rapidamente se tornou o favorito dos fãs entre os espectadores, enquanto a multidão gritava em aprovação.

Simone, Suni e seleção dos EUA começam fortes

A atual medalhista de ouro olímpica geral, Suni Lee, teve um início sólido em sua carreira #OlimpíadasDeParis estreia. 🙌 📺: NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/yS71jL2fzo — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

PARIS — Com as arquibancadas lotadas de fãs americanos e celebridades de primeira linha — vemos vocês, Tom Cruise, Anna Wintour e Jessica Chastain! — a equipe de ginástica feminina dos EUA começou a competição na tarde de domingo na Bercy Arena e, após uma rotação, tem mais de um ponto de vantagem sobre a Itália e a China em sua subdivisão.

Jordan Chiles trouxe a JORDAN CHILES ENGERY para Paris. ✨ #OlimpíadasDeParis 📺: NBC e Pavão foto.twitter.com/arSXzmHPO3 — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

O atleta olímpico de Tóquio Jordan Chiles começou a competição pela equipe dos EUA e deu o tom com um conjunto sólido de trave que deixou a multidão em frenesi. A novata Hezly Rivera teve alguns problemas, mas continuou e preparou a atual campeã olímpica geral Suni Lee, que trocou de montaria após o treino no pódio e teve um desempenho bom o suficiente para provavelmente ganhar uma vaga nas finais de trave no final da semana. E então teve Simone Biles, que acertou uma de suas melhores rotinas de trave na memória recente. Quando ela pousou, ela agarrou seu coração e correu para sua treinadora, Cecile Landi. Os EUA lideram sua subdivisão por mais de um ponto sobre a Itália e a China. — Alyssa Roenigk

Prévia da ginástica feminina

Simone Biles e a equipe de ginástica feminina dos EUA começam sua busca por “redenção” no domingo. Não é nenhuma surpresa que a sete vezes medalhista olímpica irá ancorar três das quatro escalações durante a qualificação, que utiliza um formato de quatro para cima, três contagens, onde as equipes perdem sua pontuação mais baixa em cada evento.

A atual campeã olímpica geral Sunisa Lee vai ancorar os EUA nas barras assimétricas e Biles, Lee e o bicampeão olímpico Jordan Chiles vão competir no geral, uma necessidade se um ginasta quiser uma chance de se classificar para a final de quinta-feira. Os 24 melhores ginastas vão para a final, mas apenas dois por país são elegíveis.

Embora a qualificação classifique as equipes para as finais por equipes e as individuais para as finais do evento, as ginastas do Time EUA — quatro das quais competiram em Tóquio — dizem que não vão pensar nas finais individuais até que o trabalho de ganhar o ouro por equipe esteja concluído.

“Acho que quando entrarmos no chão pela primeira vez, ficaremos realmente emocionadas, realmente animadas e gratas por estar de volta lá, porque todos nós queríamos muito isso nos últimos três anos”, disse a atual campeã olímpica de solo Jade Carey, que competiu em Tóquio como individual. “Estamos realmente motivadas por essa redenção e queremos ter uma experiência diferente desta vez.”

Definir o tom para a competição de domingo recai sobre Chiles, que lidera a equipe em sua primeira rotação na trave de equilíbrio às 5:40 am ET (11:40 am horário de Paris). Carey e a novata de 16 anos Hezly Rivera competirão em dois eventos cada durante a qualificação. Lee executará a rotina final da tarde para as mulheres dos EUA nas barras assimétricas, sua especialidade.

As escalações:

Trave de equilíbrio: Chiles, Rivera, Lee, Biles

Piso: Lee, Chiles, Carey, Biles

Cofre: Lee, Chiles, Carey, Biles

Barras assimétricas: Rivera, Chiles, Biles, Lee

— Alyssa Roenigk