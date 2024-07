Olimpíadas de 2024: Atletas e eventos para assistir na quarta-feira

Duas das principais seleções dos EUA continuam a fase de grupos na quarta-feira nos Jogos de Paris de 2024.

O basquete masculino enfrenta o Sudão do Sul, que derrotou por pouco em 20 de julho, com a primeira posição do Grupo C em jogo. Depois de ficar na vitória contra a Sérvia no domingo, Jayson Tatum deve jogar desta vez, de acordo com o técnico Steve Kerr.

A seleção olímpica de futebol feminino dos EUA pode garantir o primeiro lugar no Grupo B com uma vitória ou empate contra a Austrália. As americanas já estão nas quartas de final após uma vitória de 4-1 contra a Alemanha no domingo.

Também há várias finais na natação, incluindo os 1.500 metros livre feminino, onde Katie Ledecky pode ganhar outra medalha em Paris.

É um dia movimentado no tênis com Rafael Nadal e Carlos Alcaraz de volta à ação para duplas, mas particularmente para o americano Taylor Fritz. Ele joga três vezes na quarta-feira — uma partida de duplas mistas nas quartas de final com Coco Gauff, uma partida de simples masculina na terceira rodada e uma partida de duplas masculina na segunda rodada com Tommy Paul.

Veja o que esperar na quarta-feira.

Principais eventos para assistir

5h da manhã horário do leste dos EUA : Natação — Eliminatórias de 200 m peito e borboleta feminino, Eliminatórias de 200 m costas masculino

6h da manhã horário do leste dos EUA : Tênis — Terceira rodada de simples masculino: Novak Djokovic x Dominik Koepfer

11h30 horário do leste dos EUA : Ginástica — Final geral masculina

13h00 horário do leste dos EUA: Futebol feminino — EUA x Austrália

13h00 horário do leste dos EUA : Tênis — Quartas de final de duplas masculinas: Carlos Alcaraz/Rafael Nadal vs. Austin Krajicek/Rajeev Ram

14h15 horário do leste dos EUA : Natação — Final dos 100m livre feminino, Final dos 200m borboleta masculino, Final dos 1500m livre feminino

14h45 horário do leste dos EUA : Basquete masculino — EUA x Sudão do Sul

16h30 horário do leste dos EUA: Natação — Final dos 200m peito masculino, Final dos 100m livre masculino

Uma lista completa dos eventos de quarta-feira pode ser encontrada aqui.