Olimpíadas de 2024: Atletas, eventos para assistir em 29 de julho

A primeira segunda-feira das Olimpíadas de Paris de 2024 verá muitas medalhas concedidas e nomes conhecidos competindo.

Roland Garros contará com alguns dos maiores nomes do tênis, com Rafael Nadal e Novak Djokovic se enfrentando pela 60ª vez — um recorde de confrontos diretos entre dois homens na era Aberta do esporte, que começou em 1968. Além disso, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Coco Gauff e Jessica Pegula competirão na segunda rodada de simples na segunda-feira.

Enquanto isso, nadadores como Ariarne Titmus, da Austrália, e Ryan Murphy, da equipe dos EUA, continuarão a fazer sucesso, com cinco eventos de medalhas ocorrendo na La Defense Arena.

Liderada pelas duas vezes MVPs da WNBA A’ja Wilson e Breanna Stewart, a seleção feminina de basquete dos EUA abre sua busca por uma oitava medalha de ouro consecutiva recorde contra o Japão. As mulheres dos EUA estão em uma sequência de 55 vitórias olímpicas e não perdem desde 1992.

Fique de olho nesses atletas e eventos na segunda-feira:

Principais eventos para assistir

7h30 ET (horário aproximado, segundo em Philippe Chatrier): Tênis (segunda rodada de simples masculino), Novak Djokovic (Sérvia) vs. Rafael Nadal (Espanha)

7h30 ET (horário aproximado, segundo em Suzanne Lenglen): Tênis (segunda rodada individual feminino), Maria Lourdes Carle (Argentina) vs. Coco Gauff (EUA)

11h30 horário do leste dos EUA: Ginástica artística (final por equipes masculinas)

14h30 horário do leste dos EUA: Natação, 400m medley (final feminina); 200m livre (final masculina/feminina); 100m peito (final feminina); 100m costas (final masculina)

15h30 horário do leste dos EUA: Basquete feminino, EUA x Japão

