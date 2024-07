Olimpíadas de 2024: Marta incluída na seleção brasileira para a 6ª edição dos Jogos

A vaga de Marta na seleção brasileira feminina de futebol para as Olimpíadas de Paris foi confirmada na terça-feira, quando o técnico Arthur Elias incluiu a atacante de 38 anos em seu elenco de 18 jogadoras.

Marta, amplamente considerada uma das melhores jogadoras da história, já havia dito que pretendia se aposentar da seleção nacional após disputar as Olimpíadas pela sexta vez.

O atacante do Orlando Pride tem duas medalhas de prata depois que o Brasil perdeu para os Estados Unidos na final dos torneios de 2004 e 2008, mas nunca ganhou o ouro.

Em 2021, em Tóquio, Marta se tornou a primeira jogadora a marcar gols em cinco Olimpíadas consecutivas.

Marta terá a oportunidade de fazer mais história ao disputar sua sexta Olimpíada neste verão. Chico Peixoto/Eurasia Sport Images/Getty Images

“Ela traz muito para a mesa, ela é a maior atleta de todos os tempos”, disse Elias sobre Marta. “Ela está jogando bem, ela merecia estar nesta lista.

“O desempenho da Marta, principalmente depois que ela voltou a jogar pelo seu clube, que briga pelo primeiro lugar nos EUA, seu comportamento, com ou sem bola, faz com que todos os atletas a vejam como um exemplo.

“Tenho o desafio de encontrar uma maneira de jogar para maximizar o jogo dela. Mas ela sabe que você só pode vencer com todos.”

Elias disse em uma entrevista coletiva que queria uma mistura de experiência e jovens talentos, com um olhar voltado para o futuro. O Brasil sediará a edição de 2027 da Copa do Mundo Feminina.

Metade das jogadoras da seleção olímpica também jogou pelo Brasil na Copa do Mundo do ano passado sob o comando da antecessora de Elias, Pia Sundhage. Outras veteranas, como as atacantes Debinha e Cristiane, não entraram na lista final.

O Brasil está no Grupo C do torneio olímpico. Sua primeira partida será no dia 25 de julho contra a Nigéria, em Bordeaux. O Japão e a campeã da Copa do Mundo Espanha também estão no grupo.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.