Olimpíadas de 2024: O que saber sobre o futebol masculino e feminino dos EUA

A seleção feminina dos EUA jogará seu primeiro grande torneio após contratar um novo técnico, enquanto o time masculino retorna às Olimpíadas após uma espera de 16 anos. (Foto de VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

A tão aguardada Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris 2024 acontecerá na sexta-feira, mas, como acontece há anos, a competição real — liderada pelos torneios de futebol masculino e feminino — começa vários dias antes.

As seleções dos Estados Unidos se classificaram para ambos os torneios destes Jogos, e a seleção masculina dos EUA começará com uma partida da fase de grupos contra a França na quarta-feira à noite; a seleção feminina dos EUA estreia na noite seguinte contra a Zâmbia.

Todos os times nos torneios esperam chegar aos jogos de medalhas, que serão disputados no Parc des Princes do PSG em 10 de agosto (feminino) e 9 de agosto (masculino). Como os torneios de futebol das Olimpíadas são um pouco diferentes das competições que os fãs estão mais acostumados a ver, aqui vai uma sessão de perguntas e respostas sobre o que esperar.

Então… o futebol olímpico é algo importante?

Com certeza é, especialmente no lado feminino. Para elas, apenas 12 times se classificam e todos trazem seus melhores jogadores — essencialmente, é uma mini Copa do Mundo. A seleção feminina dos EUA será capitaneada por Lindsey Horan, e contará com estrelas mais jovens como Trinity Rodman e Naomi Girma, assim como veteranas como Rose Lavelle e Crystal Dunn. (Não há Alex Morgan — mais sobre isso depois.)

Catarina Macario, que jogou com a nova técnica Emma Hayes no Chelsea e esperava participar de sua segunda Olimpíada, foi retirada de última hora devido a uma lesão no joelho e foi substituída por Lynn Williams.

No lado masculino, é diferente. O torneio masculino não está no calendário oficial da FIFA, o que significa que os times de clubes não são obrigados a liberar seus melhores jogadores para que eles possam participar. Para compensar, as Olimpíadas realizam uma competição sub-23, onde os 16 times participantes trazem listas cheias das estrelas mais jovens do esporte, junto com três jogadores maiores de idade por time.

E só para responder à pergunta óbvia: Não, a Argentina não vai trazer Lionel Messi, nem a França incluiu Kylian Mbappé em seu elenco.

jogar 0:50 Messi é desfalcado da seleção argentina para as Olimpíadas Lionel Messi explica seu raciocínio por trás da decisão de não ir às Olimpíadas com a Argentina.

E a seleção masculina dos EUA? Christian Pulisic está jogando?

Os homens dos EUA não se classificavam desde 2008, então definitivamente há entusiasmo dentro da federação para vê-los neste evento. O time — que é tecnicamente uma seleção nacional juvenil e não a seleção masculina dos EUA completa — é liderado por Marko Mitrovic, que é técnico da seleção dos EUA desde 2022 e foi assistente do Reading (da Liga Inglesa de Futebol) e do Chicago Fire (Major League Soccer) antes disso.

Ele selecionou um elenco que tem alguns jogadores jovens que os fãs da seleção dos EUA já conhecem (Gianluca Busio, Kevin Paredes), bem como estrelas em potencial em ascensão (Paxten Aaronson, Taylor Booth). O goleiro Gabriel “Gaga” Slonina, que jogou na temporada passada no clube holandês Eupen por empréstimo do Chelsea, é um dos dois goleiros do elenco.

As três vagas de overage foram — alerta de spoiler — não usadas para trazer as maiores estrelas da seleção dos EUA, o que significa que Pulisic não foi escolhido. Os defensores Walker Zimmerman e Miles Robinson, além do armador Djordje Mihailovic, preencherão as vagas de overage.

Qual seria um bom resultado para as equipes dos EUA?

Como você pode imaginar, essas respostas não são as mesmas. Para a seleção feminina dos EUA, a dor de ser eliminada cedo na Copa do Mundo de 2023 ainda persiste, e este é o primeiro grande torneio desde que o programa recebeu uma grande reformulação. Normalmente, alguém poderia pensar que um novo técnico como Hayes teria um pouco de margem de manobra em termos de expectativas, mas não há muita margem quando se trata deste grupo e desta base de fãs: uma aparição nos jogos de medalhas parece o mínimo aqui.

Para os homens, é provavelmente um nível mais baixo em termos de expectativas. Apesar de abrir a fase de grupos com uma partida contra a França, o sorteio foi decente para os homens dos EUA, com jogos contra a Nova Zelândia e Guiné no cronograma. Avançar para as eliminatórias deve ser esperado.

Elas poderiam fazer uma corrida de medalhas? Absolutamente. Mas não há dúvidas de que a pressão será menor do que a que a equipe feminina enfrentará, permitindo que a equipe jogue um pouco mais livremente.

jogar 0:50 Emma Hayes não está focada no barulho externo antes dos Jogos Olímpicos da USWNT A gerente da seleção feminina da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, explica que a equipe está focada exclusivamente nos jogos das Olimpíadas de 2024.

OK, então quem são os favoritos?

No lado feminino, a USWNT está procurando fazer do torneio de estreia de Hayes um sucesso estrondoso, mas certamente não há garantia de que as americanas levem o ouro. Este é definitivamente um torneio de transição para o elenco dos EUA — como evidenciado por Morgan perder sua primeira Olimpíada desde 2008 — e elas estão em quinto lugar no último ranking da FIFA, o menor desde que o ranking começou em 2003.

Três dos cinco times acima deles estão em campo (a Inglaterra não tem um time olímpico). Espera-se que a campeã da Copa do Mundo Espanha tenha seu XI inicial da última Copa do Mundo disponível na França, incluindo Aitana Bonmatí e Jenni Hermoso. As anfitriãs França e Wendie Renard tentarão impressionar em casa, enquanto Alexandra Popp e a oito vezes campeã europeia Alemanha estão de volta após perderem as últimas Olimpíadas. O Canadá ganhou o ouro em Tóquio da última vez e ganhou medalhas nos últimos três torneios olímpicos.

No lado masculino, a França será treinada pela lenda Thierry Henry e contará com Alexandre Lacazette, enquanto a Argentina é comandada por Javier Mascherano e tem uma série de jogadores da seleção principal vencedora da Copa do Mundo em seu lado, incluindo Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás Otamendi e Gerónimo Rulli. Eles serão difíceis de derrotar.

Qual é o formato?

Cada equipe jogará três jogos da fase de grupos. No lado feminino, as duas melhores equipes de cada grupo mais as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final, que são seguidas pelas semifinais e, então, as disputas pelas medalhas de bronze (perdedoras das semifinais) e ouro (vencedoras das semifinais).

No lado masculino, apenas os dois melhores times de cada grupo avançam para as rodadas eliminatórias. Semelhante ao feminino, o lado masculino apresenta quartas de final e semifinais antes das disputas por medalhas.

Em termos de tempo extra, as partidas da fase de grupos resultarão em empates, mas nas eliminatórias, haverá dois períodos de 15 minutos de tempo extra se o placar estiver empatado no final do tempo integral. Se os times ainda estiverem empatados após o tempo extra, o jogo irá para uma disputa de pênaltis.

Cada equipe também tem cinco substituições durante o jogo, e uma sexta é adicionada se o jogo for para a prorrogação.

O VAR será usado durante as Olimpíadas?

Sim. O VAR foi usado pela primeira vez nas Olimpíadas em 2020, então ele estará operacional tanto para os torneios masculinos quanto femininos na França. Dos 89 árbitros nomeados pela FIFA, 20 são árbitros de vídeo que trabalharão exclusivamente com o sistema VAR.

Como eles estão jogando tantas partidas em Paris?

Não são. O futebol olímpico é frequentemente realizado em estádios espalhados pelo país da cidade-sede, e as partidas serão disputadas em seis outras cidades: Marselha, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne, Lyon e Nantes.

Tanto a seleção masculina quanto a feminina dos EUA jogarão a maioria das partidas da fase de grupos no sul da França; as mulheres jogam duas partidas em Marselha e uma em Nice, enquanto os homens jogam duas em Marselha e uma em Saint-Étienne.