Olimpíadas de 2024: Rugby feminino dos EUA conquista a primeira medalha da história

SAINT-DENIS, França — Encurralados na própria linha de gol e com apenas uma última e desesperada tentativa de ganhar uma medalha, os americanos estavam fazendo de tudo para conseguir um ponto no último segundo.

Foi quando a bola foi parar nas mãos de Alex Sedrick.

Quando a jogadora de rúgbi sevens de 26 anos pegou um passe faltando oito segundos para o fim do jogo na terça-feira à noite, ela tinha uma missão: cruzar a linha de gol da Austrália e marcar cinco pontos para empatar o jogo antes do apito do árbitro encerrar a partida.

Ela fez exatamente isso, completando uma tentativa de fuga de costa a costa quando o tempo acabou e, em seguida, acertou o chute de conversão que deu a vitória aos Estados Unidos por 14 a 12 sobre a Austrália, e a medalha de bronze.

É a primeira medalha olímpica da equipe.

HISTÓRIA🥉 A primeira medalha dos EUA no rugby sevens. Parabéns a esta equipe incrível 👏 foto.twitter.com/UhuJtX6aB3 — EUA Rugby (@USARugby) 30 de julho de 2024

“Quer dizer, vou dar meu primogênito para ‘Spiff’ [Sedrick]”, disse a jogadora americana Ilona Maher. “Foi uma loucura porque eu fiquei tipo, ‘Não, de jeito nenhum isso vai acontecer.’ E então ela ter que fazer o chute também — e ela não é nossa chutadora.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Durante o aquecimento, Sedrick estava praticando chutes porque os treinadores disseram a ela que, devido à forma como as substituições do time podem falhar durante o jogo, ela pode ser obrigada a chutar em algum momento.

Ela falhou nas duas tentativas antes do jogo.

“Eu simplesmente tirei isso da cabeça”, disse Sedrick. “O que quer que aconteça, vai acontecer e talvez eu nem precise levar um chute.”

Em sua jogada de pontuação, Sedrick recebeu duas tentativas de tackle rápido de jogadores australianos, derrubando ambos em rápida sucessão. Depois de desviar do primeiro possível tackleador, ela derrubou o segundo. Então, tudo o que ficou entre ela e o in-goal australiano foi o verde brilhante do campo do Stade de France.

“Quer dizer, estou apenas tentando encarnar minha garotada, Ilona Maher, tentando ser como ela para chegar ao campo”, disse Sedrick, referindo-se ao clipe viral de Maher nivelando uma adversária em um try no início desta semana.

Maher disse que não acreditou ao ver Sedrick cruzar a linha enquanto ela tentava alcançá-la bem longe do campo.

“Eu nem conseguia acreditar”, disse Maher. “Estou muito impressionado com ela, e ela realmente tem sido uma MVP para mim durante toda essa temporada. E as pessoas precisam tomar conhecimento dela.”

Embora os jogadores australianos a perseguissem bravamente, Sedrick permaneceu intocada, mergulhando para o try de cinco pontos que empatou o jogo em 12-12 antes de sua conversão.

A TENTATIVA MAIS CLUTCH EM @EUARugby HISTÓRIA 😱 Spiff Sedrick vence para o time dos EUA nos segundos finais!#OlimpíadasDeParisfoto.twitter.com/lml8fLVmsn — Equipe EUA (@TeamUSA) 30 de julho de 2024

O absurdo adicional de Sedrick ter que fazer o chute de conversão? O fato de ela nem saber que seria necessário. Enquanto corria rápido para a linha do gol, ela pensou que seu try seria o placar da vitória — não os pontos de empate do jogo.

Durante a apresentação de medalhas mais tarde naquela noite, muitos dos jogadores americanos puderam ser vistos chorando enquanto recebiam suas medalhas. Maher estava entre eles, chorando muito enquanto o bronze era colocado em volta do seu pescoço.

“Muito surreal”, disse Maher. “Mas, para mim, eu também estava pensando em todas aquelas pessoas que não estão ganhando a medalha. Todos os nossos companheiros de equipe que não ganham isso, mas eles são uma parte tão grande do nosso programa também. Os suplentes, os treinadores, todo mundo. As pessoas que não foram selecionadas para o time. Então, tudo isso me deixou muito triste.”

Na partida posterior de terça-feira, a Nova Zelândia derrotou o Canadá e conquistou o ouro.

Cerca de duas horas após a conquista da medalha de bronze pelas americanas, a USA Rugby anunciou que Michele Kang, uma investidora que é dona de três clubes internacionais de futebol feminino, incluindo o Washington Spirit da NWSL, estava doando US$ 4 milhões para o time feminino de rúgbi sevens dos EUA.

A doação será paga ao longo dos próximos quatro anos como uma promessa de ajudar a equipe a desenvolver o esporte e fornecer recursos para treinadores e jogadores antes das Olimpíadas de 2028 em Los Angeles.

Hoje, Michele Kang anunciou uma doação de US$ 4 milhões para o programa USA Women’s Rugby. Após seu sucesso histórico nas Olimpíadas de Paris, essa doação irá para o crescimento do rugby feminino, apoiando atletas e treinadores no programa nacional.https://t.co/xH0cvhQBi2 — EUA Rugby (@USARugby) 30 de julho de 2024

Em uma declaração, Kang disse: “2024 foi um ano marcante para os esportes femininos, com recordes de público e audiência, e o rúgbi feminino não é exceção.

“Este time Eagles, liderado por jogadoras como Ilona Mahor e as co-capitães Lauren Doyle e Naya Tapper, cativou milhões de novos fãs, trazendo atenção sem precedentes ao esporte. Estou muito feliz em apoiar esses atletas excepcionais para realizar seu sonho de conquistar o ouro em Los Angeles em 2028. Esse trabalho começa agora.”