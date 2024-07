Olimpíadas: EUA avançam para as quartas de final do futebol pela primeira vez desde 2000

SAINT-ETIENNE, França — Depois de três partidas da fase de grupos longe do palco principal destes Jogos Olímpicos de Verão, a equipe olímpica masculina dos EUA está finalmente — finalmente — indo para Paris.

O que o espera lá? Uma oportunidade muito aguardada: o primeiro jogo de mata-mata olímpico para um time masculino americano em 24 anos.

Essa foi a recompensa para os EUA após uma performance forte e brilhante aqui em uma noite de terça-feira quente. Aproveitando o momento diante deles, o grupo de (principalmente) jovens americanos começou rápido e se manteve firme para reivindicar uma vitória de 3 a 0 sobre a Guiné no Estádio Geoffrey Guichard.

A vitória consolidou o segundo lugar no Grupo A para os EUA e marcou a partida contra o Marrocos nas quartas de final na sexta-feira, no Parc des Princes, casa do Paris Saint-Germain.

Djordje Mihailovic, um dos três jogadores maiores de idade permitidos em cada equipe neste torneio sub-23, abriu o placar para os EUA com uma cobrança de falta magistral que passou por cima do muro da Guiné antes de cair na lateral do gol aos 14 minutos.

Foi o segundo gol de Mihailovic em dois jogos, e até mesmo os entusiasmados torcedores guineenses — que estavam em alta voz durante a maior parte dos 90 minutos — deram de ombros, relutantes, em sinal de aprovação.

“Sabíamos que se entrássemos no primeiro minuto, pisando fundo no acelerador e marcássemos o primeiro gol, estaríamos em uma posição muito boa”, disse o zagueiro Walker Zimmerman, “e foi isso que aconteceu com uma ótima cobrança de falta de Djordje para dar o tom novamente.”

Mihailovic tem sido uma figura constante do técnico dos EUA, Marko Mitrovic, durante todo o torneio, mas uma das mudanças que o técnico fez antes da partida foi colocar Griffin Yow no ataque com Paxten Aaronson e Kevin Paredes — uma mudança que, no papel, parecia prometer movimento e atividade.

Kevin Paredes marcou duas vezes e os EUA derrotaram a Guiné para chegar às oitavas de final olímpicas. Tullio M. Puglia/Getty Images

Deu certo. O trio foi dinâmico desde o começo, trocando bolas de um lado para o outro e raramente hesitando em testar a goleira da Guiné, Soumalia Sylla.

Paredes, que está na disputa como o jogador mais consistente dos EUA neste torneio, cortou bruscamente para Tanner Tessmann, mas viu o chute de primeira do meio-campista ser defendido. Paredes então tentou novamente com um passe cruzado sedoso que Yow também acertou no ar, apenas para encarar enquanto ricocheteava na base do poste. Ainda assim, outro gol parecia inevitável.

Os americanos finalmente marcaram o segundo gol pouco depois da meia hora, e foi Paredes quem marcou, em vez de tentar passar a bola para outra pessoa.

Aaronson pegou a bola no meio-campo e, depois de alguns passos indo para o lado, fez um passe perfeito por entre a defesa guineense e diretamente no caminho de Paredes. Com Sylla saindo para tentar diminuir o ângulo, Paredes não hesitou e deu um chute rasteiro e forte por baixo do goleiro antes de sair para comemorar na bandeirinha de escanteio com uma série de movimentos de dança.

“Eu jogo com e contra Paxton desde pequeno, então nos conhecemos bem”, disse Paredes. “Conhecemos as qualidades um do outro e sim, ele me colocou em uma ótima posição para marcar. Eu só tive que fazer a parte fácil para chutar para dentro da rede.”

Paredes então fechou o placar com um esforço mais brutal, dando um chute forte após driblar para o lado direito da área de pênalti com 15 minutos restantes. O gol fez dele o primeiro homem americano a marcar vários gols em um jogo olímpico desde Ricky Davis em 1984.

“Acho que este torneio pode ser uma [breakout] para ele em sua carreira”, disse Mitrovic sobre Paredes. “Ele tem muitas qualidades e está sempre tentando ser clínico, mas está ficando mais maduro no terço final e isso é ótimo para seu futuro como jogador.”

Quando Paredes terminou de marcar, os guineenses pareciam quase exaustos pelo calor e, no apito final, eles desanimaram enquanto os jogadores dos EUA comemoravam em campo.

Os americanos têm se esforçado constantemente neste torneio, pois começaram com uma decepcionante derrota por 3 a 0 para a França na estreia — o placar não refletiu o que eles consideraram um esforço melhor — mas se recuperaram com uma performance espetacular contra a Nova Zelândia, uma vitória por 4 a 1 que os colocou em posição de avançar se conseguissem manter o nível.

Eles fizeram. Nenhuma equipe masculina dos EUA jamais ganhou uma medalha na era olímpica moderna, e esse pedaço da história motivou os americanos desde que começaram o training camp.

Agora, a perseguição continua. Paris espera.