Olimpíadas: Paralisação cibernética global afeta entregas e credenciamento

O comitê organizador das Olimpíadas de Paris disse na sexta-feira que o impacto de uma interrupção cibernética global em suas operações foi limitado e as vendas de ingressos não foram afetadas, mas o credenciamento e as entregas de uniformes foram afetados uma semana antes dos Jogos.

A interrupção global de tecnologia que parecia estar relacionada a problemas na empresa global de segurança cibernética CrowdStrike e na Microsoft estava afetando operações em muitos setores na sexta-feira, incluindo aeroportos, companhias aéreas, mídia e bancos.

“Ativamos planos de contingência para continuar as operações”, disse o comitê organizador em um comunicado.

“Neste momento, os impactos são limitados e dizem respeito, em especial, à entrega de uniformes e acreditações.

“Os sistemas de venda de ingressos de Paris 2024 não foram afetados. As operações em torno da preparação dos locais continuam normalmente, e os cronogramas de trabalho não estão em risco. O revezamento da tocha continua em sua rota normalmente.”

No centro de imprensa dos Jogos, as verificações de segurança do lado de fora foram feitas manualmente usando listas de nomes, e o balcão de credenciamento estava fechado, disse um repórter da Reuters.