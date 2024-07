Olimpíadas: Por que Ariarne Titmus, “o Exterminador do Futuro”, está pronto para liderar a contagem olímpica de Tóquio em Paris

Se você perguntar a Ariarne Titmus, o melhor dela ainda está por vir.

É uma perspectiva assustadora para as rivais da australiana, considerando que há três anos em Tóquio ela produziu um par de nados inspirados para se tornar a terceira mulher na história olímpica a ganhar ouro nas corridas de 200m e 400m estilo livre. No último evento, Titmus derrotou o ícone americano Katie Ledecky, forçando todos os fãs casuais ao redor do mundo a se sentarem e tomarem nota da próxima superestrela global da natação.

Agora, na véspera de sua segunda campanha olímpica, Titmus emitiu outro aviso severo para aqueles que esperam estragar sua viagem a Paris. A jovem de 23 anos confirmou que está mais em forma, mais forte, mais saudável e nadando melhor do que nunca, enquanto busca defender esses títulos de Tóquio e continuar aprimorando seu legado na piscina.

“Como atleta — no geral, como um todo — estou em uma posição melhor do que há três anos”, Titmus disse aos repórteres, logo após pousar na França. “Estou sendo honesto ao dizer que acho que me preparei melhor do que nunca para uma competição de natação.

“Eu aprendi muito com os últimos Jogos Olímpicos. Levar essa confiança comigo pode fazer a tarefa parecer um pouco mais fundamentada. Eu apenas tentei levar tudo que aprendi nos últimos três anos comigo, e toda a experiência que adquiri em corridas internacionais.”

É essa experiência acumulada no mais alto nível que a ex-estrela do estilo livre australiano Stephanie Rice acredita que permitirá que Titmus alcance patamares ainda maiores nas próximas duas semanas em Paris.

“Falando com ela antes das Olimpíadas de Tóquio, uma das coisas que eu disse a ela foi que é muito fácil levantar no primeiro dia, sua primeira corrida. Você fica tão animada, é tudo ‘yee-ha’, mas o que torna isso realmente difícil é o desgaste emocional que você sente depois de fazer uma ou duas corridas, porque você tem que se levantar de novo”, Rice conta à ESPN. “Ela me disse depois [Tokyo] que ela realmente sentiu isso. Estava ficando muito difícil, digamos, no quarto dia, ficar tipo ‘ok, lá vamos nós de novo’.

“O que é emocionante é que ela se saiu muito bem sob todo aquele estresse e emoção em Tóquio, e acho que agora ela terá essa experiência na bagagem e saberá o que provavelmente vivenciará. [in Paris]. Não é a primeira vez que você passa por tudo isso.”

Ariarne Titmus comemora após garantir sua vaga nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Quinn Rooney/Getty Images

Apesar de dominar o Australian Trials do mês passado em Brisbane e parecer ter atingido a velocidade máxima na hora certa, os preparativos de Titmus para Paris estão longe de ser tranquilos. No final do ano passado, Titmus passou por uma cirurgia para remover dois tumores benignos do ovário direito, um “momento assustador” em sua vida que, se não fosse descoberto e tratado, poderia ter levado a sérias ramificações mais tarde na vida.

“É claro que, nesses momentos, você pensa no pior cenário possível, e eu estava petrificada de potencialmente perder o ovário ou de haver implicações que poderiam me afetar e meu desejo de ter filhos um dia”, Titmus postou no Instagram. “Aprendi muito sobre minha natação nos últimos três anos. Cresci muito como atleta, mas mais ainda como pessoa.”

Titmus navegará mais uma vez em uma lista olímpica lotada. Ela defenderá seus títulos de 200m e 400m estilo livre, disputará a distância de 800m e nadará a crucial etapa de abertura ou de ancoragem para o pelotão de revezamento de 200m, um que é fortemente cotado para ganhar o ouro da Austrália.

Não haverá nenhuma facilidade para Titmus no encontro, também, com a final de sua corrida favorita de oito voltas a ser nadada na noite de abertura na Arena La Defense em Paris. A corrida de 400m é um evento em que Titmus não é derrotada desde 2019, e uma em que ela obliterou o campo no Australian Trials do mês passado com um tempo quase recorde mundial de 3:55.44.

“Há algumas coisas que tornam ‘Arnie’ supertalentosa”, Rice conta à ESPN. “Tecnicamente, ela é muito forte. Ela tem golpes longos e poderosos. Quando você a observa, ela meio que tem aquele feeling de Ian Thorpe. Aquele golpe fácil e fluido.

Ariarne Titmus comemora seu recorde mundial de 200 m nas seletivas da Austrália. Quinn Rooney/Getty Images

“Ela está tão em forma que na segunda metade das corridas ela ganha impulso. Ela tem velocidade para sair forte e depois resistência para se manter. É incomum ter ambos os conjuntos de habilidades; geralmente você tem velocidade ou resistência. Isso a torna realmente poderosa.

“Mentalmente e emocionalmente, ela é superior, em termos de lidar com o peso e a responsabilidade da pressão que vem com a competição em uma Olimpíada. Você vê algumas superestrelas surgindo tecnicamente, mas elas chegam a uma Olimpíada e simplesmente não conseguem lidar com o peso ou a pressão. Acho que você pode apostar em Arnie, você simplesmente sabe que ela vai lhe dar um bom resultado.

“Essa combinação de suas habilidades técnicas e físicas, somada à sua maturidade mental e emocional, é o que faz dela uma atleta de alto nível.”

Para Titmus, ela não está perto de atingir o limite de seu potencial. E ela sabe disso.

“É sobre tentar tirar o melhor de si”, ela diz. “É por isso que eu ainda nado, porque acredito que tenho mais no tanque. Esse é meu objetivo nestes Jogos, tentar tirar cada skerrick de mim.”

Steph Rice aparecerá como especialista em natação nos programas Olympics Daily e Paris Preview da Stan Sport durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.