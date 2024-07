Olimpíadas: Seleção masculina de futebol dos EUA mira quartas de final após ‘grande vitória’

MARSELHA, França — Depois de um péssimo resultado em sua primeira partida, a seleção olímpica masculina de futebol dos Estados Unidos usou uma impressionante iniciativa desde o início no sábado para colocar suas aspirações de classificação à fase eliminatória de volta aos trilhos.

Três gols na primeira meia hora deram aos americanos uma vitória fácil de 4 a 1 sobre a Nova Zelândia no Estádio Velodrome, preparando uma partida final crítica da fase de grupos contra Guiné na terça-feira. Vença isso, e os homens dos EUA quase certamente avançarão para as quartas de final em uma Olimpíada pela primeira vez desde 2000.

“Acho que é a melhor maneira de elaborar as coisas”, disse Paxten Aaronson depois. “Você controla seu próprio destino e todos no vestiário acreditam em nós mesmos, acreditam neste grupo. …Nós só temos que fazer o trabalho.”

O otimismo deles é compreensível, principalmente depois da estreia contra os Kiwis. Djordje Mihailovic marcou de pênalti depois de apenas oito minutos, depois passou para Walker Zimmerman fazer o segundo quatro minutos depois. Gianluca Busio chutou o terceiro gol no meio da multidão aos 30 minutos, mas saiu depois de agravar novamente uma lesão no tendão, parando enquanto perseguia uma bola perto da linha lateral.

Busio disse que a lesão foi no mesmo lugar em que ele se machucou perto do fim da temporada do clube com o Venezia, mas está esperançoso de que não seja sério. O técnico Marko Mitrovic disse que o time avaliaria Busio no domingo.

“É melhor prevenir do que remediar”, disse Busio, acrescentando que estava decepcionado por ter que deixar o jogo quando os EUA estavam jogando tão bem.

Os homens dos EUA se juntaram à vitória olímpica com uma vitória convincente sobre a Nova Zelândia. Brad Smith/ISI/Getty Images