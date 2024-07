Olivia Culpo se cansa de explicar as decisões do casamento de Christian McCaffrey e explode nas redes sociais

Olivia Culpo enfrentou críticas recentemente mais uma vez por suas decisões de casamento, desta vez por suas escolhas de maquiagem e seu vestido de noiva. Influenciadora de mídia social Arena Jessica Weslie acusado Culpo de emitir “vibrações de escolha” após ler uma entrevista para a Vogue onde Culpo falou sobre sua maquiagem para o grande dia.

Culpo revelou que optou por um visual natural, deixando de lado o rímel, o delineador de lábios e a maquiagem das sobrancelhas para conseguir uma aparência simples e harmoniosa sob o véu. Arena Weslie expressou seu desconforto com as escolhas de Culpo, sugerindo que a Vogue deveria ter destacado as vibrações “estranhas” que ela sentiu com o que Culpo não estava vestindo.

Olivia Culpo usou três vestidos em seu casamento com Christian McCaffrey, o último chamou a atenção

Em resposta às críticas, Culpo se defendeu na seção de comentários: “Foi uma entrevista… eles me perguntaram qual era minha maquiagem…”

Esta não é a primeira vez Culpo enfrentou reações negativas por suas decisões de casamento. Até mesmo seu marido, o astro do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, saiu em sua defesa. Além disso, uma influenciadora de moda criticou o vestido de noiva de Culpo, descrevendo-a Dolce & Gabbana vestido de baile de mangas longas como “modesto”. A influenciadora, que é criadora de vestidos de noiva há quatro anos, expressou sua desaprovação à escolha do traje de Culpo.

McCaffrey apoia esposa em meio a críticas ao vestido de noiva

McCaffrey respondeu a influenciadora de moda Kennedy Binghamcomentário de ‘ criticando-a por compartilhar uma postagem “maldosa”. “Que coisa má para postar online. Espero que você possa encontrar alegria e paz no mundo, do jeito que minha linda esposa encontra,” ele disse no Instagram carretel.

O escrutínio em torno CulpoAs escolhas de casamento de destacam a intensa pressão que figuras públicas enfrentam quando se trata de suas vidas pessoais. O julgamento e a crítica constantes de influenciadores de mídia social e do público podem ser esmagadores. Apesar da negatividade, Culpo permaneceu firme em suas decisões e não hesitou em se defender.

É importante reconhecer que todos têm suas próprias preferências e estilos quando se trata do dia do casamento. Seja a maquiagem que escolhem usar ou o vestido que decidem usar para caminhar até o altar, essas decisões são profundamente pessoais e devem ser respeitadas. O comprometimento de Culpo em permanecer fiel a si mesma e à sua visão para o dia do casamento é admirável.