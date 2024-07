Olivia Dunne esquece sua rejeição olímpica e incendeia o Instagram com sua comemoração do 4 de julho

Olivia “Livvy” Dunne está comemorando o Quatro de Julho em grande estilo. A ginasta da LSU e sensação da mídia social exibiu um vestido vermelho fogo na quarta-feira nos Hamptonsconforme compartilhado em seus Stories do Instagram. Na foto, a jovem de 21 anos é vista olhando por cima do ombro para o pôr do sol em Bridgehampton, capturando a essência da elegância do verão.

Mais cedo naquele dia, Livvy compareceu a uma festa íntima na casa de CEO da Fanatics Michael Rubinantes de sua White Party anual. O evento atraiu uma multidão notável, preparando o cenário para Dunne se misturar com outros convidados de alto nível e continuar sua sequência de aparições de alto nível no verão.

Olivia Dunne revela motivo chocante para rejeição olímpica no TikTok viral

Dunne tem se movimentado neste verão. Em maio, ela viajou para a Flórida para celebrar o lançamento da edição de 2024 da Sports Illustrated Swimsuit, onde se misturou com a colega da SI Swimsuit, Paige Spiranac.

No mês passado, Dunne esteve em Pittsburgh para apoiar seu namorado, o arremessador novato dos Pirates, Paul Skenes. Skenes, a escolha geral nº 1 da LSU no draft da MLB do ano passado, tem dominado desde que foi chamado para as ligas principais. Atualmente, ele ostenta um recorde de 4-0 com uma ERA de 2,06 em nove partidas, estabelecendo-se como uma estrela em ascensão na Major League Baseball.

Livvy equilibra ambições atléticas com aparições de alto nível no verão

Dunne, que estava presente na estreia de Skenes na MLB contra o Cubs, recentemente compartilhou como ela fica mais nervosa ao vê-lo jogar do que durante suas próprias apresentações. “Eu fico mais nervosa ao assistir Paul porque é diferente quando você não está fazendo isso e não está no controle”, disse Dunne em junho. “Mas estou confiante em suas habilidades e meio que canalizo esses nervos para a excitação por ele.”

Equilibrando seu apoio a Skenes e sua carreira atlética, Dunne está atualmente pensando se deve retornar às Lady Tigers para seu quinto e último ano de elegibilidade. Esta decisão vem enquanto ela continua a expandir sua marca e influência, fazendo ondas dentro e fora do campo.

De deslumbrante nos Hamptons a apoiar seu namorado no campo de beisebol, Olivia Dunne continua a cativar seus fãs com seu estilo de vida vibrante e apoio inabalável aos seus entes queridos. Enquanto ela navega em sua carreira multifacetada, a mistura de proezas atléticas e conhecimento de mídia social de Dunne a mantém sob os holofotes.