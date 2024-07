Olivier Giroud se aposenta da França antes de se mudar para o LAFC

O maior artilheiro da história da seleção francesa, Olivier Giroud, confirmou o fim de sua carreira internacional na segunda-feira, enquanto se prepara para começar a jogar em seu novo clube, o LAFC, na MLS.

Giroud havia dito antes do torneio que ele só iria tão longe quanto a França no Campeonato Europeu.

“O momento que eu estava temendo chegou. O momento de dizer adeus ao time francês”, escreveu Giroud, de 37 anos, em sua página do Instagram na segunda-feira.

A França foi eliminada na semana passada nas semifinais, uma derrota por 2 a 1 para a eventual campeã Espanha. Giroud foi um substituto no segundo tempo em seu último jogo pela França.

Ele marcou 57 gols em 137 partidas pela França e fez parte do time que venceu a Copa do Mundo de 2018.

Giroud continuará sua carreira no clube na MLS depois de assinar para jogar com o LAFC, deixando a Europa após 18 anos nas principais ligas profissionais da França, Inglaterra e Itália. Ele se juntou ao LAFC vindo do AC Milan com um contrato até 2025. O acordo inclui uma opção para 2026.

O atacante é mais conhecido por seis temporadas prolíficas no Arsenal de 2012 a 2018, seguidas por três anos cada no Chelsea e no Milan. Ele tem 285 gols em 716 partidas de clube. Seus troféus incluem a Liga dos Campeões de 2021 com o Chelsea. Ele também venceu a liga francesa com o Montpellier em 2012 e a Série A com o Milan 10 anos depois.

