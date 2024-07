Onde a pasta de capturas de tela do FFXIV é salva no PC e no PlayStation?

Principais conclusões Para encontrar suas capturas de tela de Final Fantasy XIV em um PC Windows, vá para o File Explorer, depois navegue até Documents > My Games > FFXIV > Screenshots. Como alternativa, se tiradas com a Snipping Tool, encontre-as em Pictures > Screenshots.

Para encontrar suas capturas de tela de FFXIV no PlayStation, abra o aplicativo Library e vá para Capture Gallery, onde todas as capturas de tela do jogo são armazenadas. Use o botão Share para tirar capturas de tela no console.

Final Fantasy XIV é a décima quarta edição da série com sua versão inicial lançada em 2010. No entanto, após seu fracasso, o jogo foi lançado em 2013 para Windows e PlayStation 2013. Mais tarde, o jogo também foi lançado em outras plataformas, incluindo PlayStation 4/5, macOS e Xbox Series X/S.

É um RPG multijogador online que muitos jogadores jogam. Se você joga este jogo há muito tempo, pode haver alguns momentos em que você pode ter que tirar capturas de tela no jogo. Pode ser alguma nova conquista ou alguma boa cena no jogo que você deseja capturar.

Mas onde está a pasta de captura de tela do FFXIV salva no PC e no PlayStation? Neste artigo, vamos estar guiando onde você pode encontrar as capturas de tela tiradas no jogo FFXIV.

Onde a pasta de capturas de tela do FFXIV é salva no PC?

Por padrão, a captura de tela do jogo será salva na pasta Documents. Veja como você pode acessar a pasta de captura de tela no PC Windows:

Lançar Explorador de arquivos pressionando o Windows + E combinação de teclas.

Clique no Documentos pasta no painel esquerdo.

Depois disso, clique duas vezes no Meus jogos pasta.

Abra o FFXIV pasta e depois abrir Capturas de tela .

É aqui que você encontrará as capturas de tela do jogo.

A pasta acima é onde estão as capturas de tela tiradas no jogo usando o PrtSc atalho são salvos. Mas se você clicar no atalho usando o Ferramenta de recortea captura de tela será salva no Imagens>Capturas de tela pasta.

Onde a pasta de capturas de tela do FFXIV é salva no PlayStation?

Se você fez a captura de tela do FFXIV no seu PlayStation, poderá encontrá-la seguindo os passos abaixo:

Vá até o Biblioteca aplicativo no seu PlayStation.

Agora, abra Galeria de captura .

Você verá todas as capturas de tela aqui.

Você pode fazer capturas de tela no PlayStation usando o Compartilhar botão. No PlayStation, todas as capturas de tela de todos os jogos são salvas no Galeria de captura.

Conclusão

É assim que você pode encontrar a pasta de capturas de tela do FFXIV no PC assim como em PlayStation. O guia acima só funciona se você não tiver alterado o local padrão de captura de tela no seu console/PC. Caso você tenha alterado onde as capturas de tela serão salvas, visite esse local para acessar as capturas de tela do FFXIV.

