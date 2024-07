A década atrás, não havia artista pop mais famosa e influente no mundo do que Katy Perry. Madonna havia sido relegada a uma lembrança dos anos 80 e 90, e o fenômeno que Taylor Swift se tornou ainda estava longe de explodir.

Após o lançamento de seu álbum “Prisma” em 2013, Perada deu ao mundo, e a uma geração de meninas e jovens mulheres que agora são adultas, um novo hino de empoderamento com “Rugidoque se juntou ao icônico “Fogos de artifício“para se tornarem temas de batalha para o movimento de empoderamento feminino.

Katy Perry sofre um grande problema com seu vestido chamativo ao vivo no ar

Mas desde então, Perada simplesmente não teve tanto sucesso. Seus álbuns “Testemunha” (2017) e “Sorriso” (2020) não recebeu a mesma atenção ou sucesso, sem que uma única faixa se tornasse icônica como seus sucessos anteriores. As paradas não eram mais seu domínio como antes, então Katy se concentrou em ser mãe e jurada no American Idol, mantendo algum nível de fama.

Depois de quatro anos, Perada anunciou recentemente o lançamento de um novo álbum, “143“, com lançamento previsto para 20 de setembro, junto com uma nova música, “mundo feminino,” que ela lançou ontem com muita fanfarra, incluindo o vídeo que a acompanha. Foi o retorno altamente esperado de uma artista como ela.

Um retorno fracassado, por enquanto

Mas as coisas não saíram exatamente como o esperado. A música não teve, até agora, o impacto inicial de muitos de seus sucessos citados anteriormente e foi duramente criticada por críticos musicais especializados. Sites como O guardião, Forcado, Abutre, O cortee Consequência do Somentre outros, fizeram resenhas do primeiro single de seu novo álbum, e as críticas não são boas.

O guardião descreveu a música como “um inferno regressivo e requentado” enquanto Abutre observou que “um hino precisa ter uma mensagem, e ‘Woman’s World’ não tem nenhuma.”Forcado comentou: “Desafiando todo o senso de gosto, o single de retorno da cantora pop é desanimador demais para sequer se aproximar do camp. É péssimo,” e O corte Publicados: “Katy Perry está presa em 2016.”

Além disso, há polêmica devido à sua colaboração mais uma vez com o famoso produtor Dr. Lucasque está por trás de seus maiores sucessos, mas enfrenta várias acusações de violência sexual, principalmente da cantora Keshaque o processou anos atrás por abuso.

Isso não agradou os fãs de Perry, que estão se perguntando: onde está a Katy Perry que as meninas e jovens seguiam, que se identificavam com ela graças a músicas icônicas como “Fogos de artifício” ou “Rugido“? Onde está a Katy que deu uma das melhores Super Bowl shows do intervalo em anos?

E então eles não querem mais falar de teorias da conspiração de que ela vendeu sua alma ao Diabo por um sucesso que ela não tem mais.

Onde você está, Katy Perry?