Open Championship ostenta prêmio recorde de US$ 17 milhões; vencedor ganha US$ 3,1 milhões

TROON, Escócia — O jogador de golfe que conquistar o 152º Open Championship e levantar o Claret Jug no Royal Troon Golf Club no domingo ganhará uma bolsa recorde.

A R&A anunciou na segunda-feira que o Campeão de Golfe do Ano deste ano receberá US$ 3,1 milhões de uma bolsa recorde de US$ 17 milhões. Isso é um aumento de US$ 500.000 em relação ao ano passado. O segundo colocado levará para casa cerca de US$ 1,76 milhão, enquanto o terceiro colocado receberá quase US$ 1,13 milhão.

No Royal Liverpool Golf Club em Hoylake, Inglaterra, em 2023, o americano Brian Harman arrecadou US$ 3 milhões de uma bolsa de US$ 16,5 milhões após sua vitória dominante em 6 tacadas.

“A R&A tem a responsabilidade de encontrar um equilíbrio entre manter a posição do The Open no jogo global, fornecer os fundos necessários para governança e desenvolver golfe amador e recreativo em 146 países internacionalmente”, disse o CEO da R&A, Martin Slumbers, em uma declaração. “Temos que fazer escolhas se quisermos continuar a construir o crescimento significativo na participação que é essencial para o futuro do golfe.”

O modesto aumento do Open o deixa em quarto lugar entre os principais campeonatos em bolsas. O vencedor do US Open, Bryson DeChambeau, arrecadou US$ 4,3 milhões de uma bolsa de US$ 21,5 milhões. Scottie Scheffler ganhou US$ 3,6 milhões de uma bolsa de US$ 20 milhões após levar sua segunda jaqueta verde no Masters em abril, e Xander Schauffele levou para casa US$ 3,3 milhões de uma bolsa de US$ 18,5 milhões no PGA Championship após vencer seu primeiro major.

“Continuamos preocupados com o impacto que aumentos substanciais em prêmios profissionais masculinos estão tendo na percepção do esporte e sua sustentabilidade financeira de longo prazo”, disse Slumbers. “Estamos determinados a agir com os interesses do jogo global em mente enquanto buscamos nossa meta de garantir que o golfe continue a prosperar em 50 anos.”