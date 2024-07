Oprah Winfrey e Gayle King dizem que admitiriam se fossem um casal gay

Os apresentadores do talk show sentaram-se para uma entrevista com Melinda Gates é aqui “Momentos que nos fazem” série … tocando em rumores de que os dois estão, na verdade, em um relacionamento secreto de longo prazo.

Winfrey diz que acha que as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres com um “vínculo verdadeiro” tão próximo… então, elas acham que as duas devem estar transando a portas fechadas.

Gayle diz que sempre presumiu que toda mulher tinha um vínculo muito próximo com outra mulher, como ela tem com Oprah… alguém que se preocupa tanto – se não mais – com o sucesso de seus amigos do que com o seu próprio.