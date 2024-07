Oregon State e Washington State mantêm empates no acordo Pac-12

Os acordos existentes para jogos de bowl da Pac-12 continuarão até a temporada de 2025, apesar da dissolução da liga, anunciou a conferência na sexta-feira.

Entre outras coisas, isso significa que Oregon State e Washington State, as duas escolas restantes da Pac-12 após o colapso da conferência no realinhamento no verão passado, manterão suas oportunidades de pós-temporada.

A Pac-12 disse que cada um dos parceiros de bowl da liga “continuará seu processo de seleção acordado” entre os times atuais e antigos. A conferência assinou anteriormente acordos de bowl de seis anos que vão até 2025.

A liga trabalhou com as conferências ACC, Big 12 e Big Ten nos acordos para o Holiday Bowl, Independence Bowl, Las Vegas Bowl, LA Bowl, Sun Bowl, Alamo Bowl e o ESPN Bowl Pool.

O Rose Bowl agora faz parte do College Football Playoff. Ele sediará um jogo de quartas de final e semifinal no novo formato de 12 times.

“Estamos entusiasmados em garantir que os atletas-estudantes do Oregon State e do Washington State continuarão a ter oportunidades de participar do mesmo nível de eventos de pós-temporada de primeira linha dos anos anteriores”, disse Merton Hanks, comissário associado executivo de operações de futebol americano da Pac-12. “Do College Football Playoff aos nossos estimados parceiros de bowl, somos gratos pela cooperação entre várias partes, incluindo nossos colegas em cada conferência participante, para garantir esses eventos.”