Orioles reforçam equipe e trocam o titular Zach Eflin dos Rays

O Baltimore Orioles adquiriu o destro Zach Eflin do Tampa Bay Rays na sexta-feira, atendendo à sua necessidade mais clara com uma troca dentro da divisão que reforça sua rotação inicial.

Eflin era considerado um dos melhores arremessadores disponíveis antes do prazo final de 30 de julho, e os Orioles — que, com 61-41, estão empatados com o melhor recorde da Liga Americana com Cleveland — recorreram a ele com preços altíssimos pelos canhotos da linha de frente Tarik Skubal e Garrett Crochet.

Em troca, os Rays receberam o outfielder Matthew Etzel, o superutilitário Mac Horvath e o destro Jackson Baumeister.

Eflin, 30, tem sido um valente na rotação dos Rays desde que assinou um contrato de agente livre de três anos e US$ 40 milhões com o time antes da temporada de 2023. Com o salário de Eflin definido para saltar para US$ 18 milhões no ano que vem e vários arremessadores titulares retornando de lesões, os Rays deixaram claro para os times que ele estava disponível em um acordo.

Baltimore, que perdeu os titulares Kyle Bradish, John Means e Tyler Wells para a cirurgia Tommy John nesta temporada, aproveitou a oportunidade. Mais cedo na sexta-feira, os Orioles fizeram uma troca de profundidade por profundidade com a Filadélfia, adquirindo o reliever destro Seranthony Dominguez e o campista central Cristian Pache pelo outfielder Austin Hays.

Em 110 innings em 19 partidas nesta temporada, Eflin tem uma ERA de 4,09. Sua taxa de walk de 1,06 por nove innings é a segunda melhor entre os titulares qualificados da liga principal, atrás de George Kirby, de Seattle. Os strikeouts de Eflin caíram significativamente nesta temporada, de 9,4 por nove innings para 7,1, e ele passou 15 dias na lista de lesionados com inflamação nas costas em maio e junho.

Para obter Eflin, eles mergulharam em seu profundo sistema de fazenda. Por causa do tamanho do salário de Eflin, os Orioles não estavam motivados a enviar a Tampa Bay seus melhores prospectos. Como fizeram no acordo que enviou Randy Arozarena para Seattle na quinta-feira, Tampa Bay recebeu um retorno em massa.

Etzel, 22, é talvez o melhor do grupo. Uma escolha de 10ª rodada do Southern Miss em 2023, ele jogou em todas as três posições de outfield e está rebatendo .289/.363/.445 entre High-A e Double-A nesta temporada.

Horvath, 23, foi para Baltimore na segunda rodada do draft do ano passado, após três temporadas na Carolina do Norte. Ele jogou na segunda base, terceira base, campo central e campo direito na High-A este ano e está rebatendo .233/.328/.417 com nove home runs e 26 bases roubadas em 27 tentativas.

Assim como Horvath, Baumeister, 22, foi uma escolha de segunda rodada em 2023 que pode correr sua bola rápida para meados a altos 90. Embora tenha lutado com o controle no High-A, Baumeister eliminou 91 em 70⅔ innings lançados e ostenta uma ERA de 3,06 em 18 partidas.

Os Orioles podem fazer mais movimentos antes do prazo final, de acordo com fontes. Eles discutiram a troca do primeira base Ryan Mountcastle ou do defensor central Cedric Mullins, e aproveitariam a oportunidade de adquirir um arremessador titular da linha de frente, como Skubal, com quem Detroit indicou que está hesitante em negociar, ou Crochet, que planeja fechar no final da temporada regular após seu primeiro ano completo de volta da cirurgia de Tommy John — a menos que receba uma extensão de contrato.