Orioles se recuperam e permanecem no topo da AL East graças aos erros dos Yankees

BALTIMORE — O New York Yankees estava prestes a tomar o primeiro lugar do Baltimore Orioles — e então eles deixaram a bola escapar e a viram ir embora.

Em uma nona entrada selvagem em que cada closer permitiu três corridas, os Orioles assumiram a liderança de um jogo sobre Nova York na Liga Americana Leste quando Cedric Mullins acertou uma dupla de duas corridas para uma vitória de 6-5 no domingo. Um erro do shortstop Anthony Volpe com duas eliminações manteve o rally vencedor de Baltimore. Então, o defensor esquerdo Alex Verdugo jogou mal a linha de Mullins e a transformou na rebatida vencedora.

“Isso é um assassino, certo? Vamos reconhecer isso”, disse o gerente dos Yankees, Aaron Boone. “Foram várias semanas difíceis para nós aqui.”

O New York perdeu pela 18ª vez em seus últimos 26 jogos, e os Orioles perderam cinco seguidos depois que os Yankees venceram os dois primeiros jogos desta série. Então, talvez fosse apropriado que ambos os times fizessem parecer difícil manter a liderança.

“Não fiz meu trabalho hoje, e os caras me apoiaram”, disse Craig Kimbrel, de Baltimore, que desperdiçou sua quinta defesa da temporada.

Kimbrel lançou duas vezes contra os Yankees no começo desta temporada. Em ambas as vezes, ele desperdiçou uma defesa, mas terminou com a vitória.

Com Baltimore vencendo por 3 a 2 no domingo, a grande questão no nono era se os Yankees conseguiriam colocar Juan Soto e Aaron Judge no bastão. Eles estavam na quarta e quinta posições.

Então Kimbrel deu dois walks e cedeu um home run de três corridas para Ben Rice. De repente, Nova York estava ganhando por 5-3 antes mesmo de Soto rebater.

Kimbrel impediu qualquer outra pontuação, no entanto, e Baltimore colocou corredores na primeira e segunda com um eliminado. Clay Holmes eliminou Gunnar Henderson, mas Adley Rutschman conseguiu uma caminhada. Então, o grounder de Ryan Mountcastle deveria ter encerrado o jogo, mas o erro de Volpe deixou o placar em 5-4 e deixou as bases ainda carregadas.

Mullins então acertou uma rebatida de linha para a esquerda. Verdugo começou, então tentou se recuperar, mas não conseguiu evitar que a bola passasse por cima de sua cabeça.

“Aquele pequeno passo foi o suficiente para me derrotar”, disse Verdugo. “Tenho muito orgulho de lá defensivamente, e essa é minha.”

Foi a terceira rebatida decisiva da carreira de Mullins.

“Eu sabia que tinha batido bem. Assim que o vi dar um passo, imaginei que ele tinha dado um salto ruim”, disse Mullins. “Tive a sensação de que ele estava queimado, e, com certeza, ele estava queimado — na cabeça.”