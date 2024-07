Orla do Barro Vermelho: Prefeito Ronaldo corrige problemas estruturais herdados de gestões anteriores

A Prefeitura de Penedo está realizando um importante trabalho de reestruturação nos quiosques da orla do bairro Santo Antônio, que, ao final da gestão anterior, foram entregues com diversos problemas de projeto. Esses quiosques, destinados a abrigar novos restaurantes, apresentaram várias falhas significativas que impediam seu funcionamento adequado.

Entre os problemas identificados na estrutura original, destaca-se a ausência de um sistema de ventilação natural e artificial nas cozinhas, que foram projetadas no meio do salão, criando um ambiente insalubre e impraticável para o preparo de alimentos. Além disso, a construção apresentava problemas estruturais e de cobertura, o que comprometeu a segurança e a durabilidade dos quiosques. A falta de espaço adequado para a disposição das mesas e a circulação dos garçons, além de banheiros e cozinhas com aberturas voltadas para dentro do salão, tornaram inviável a operação dos estabelecimentos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Ronaldo Lopes destacou os esforços da atual administração para corrigir essas falhas e garantir que os quiosques possam ser utilizados de forma segura e eficiente pela população e pelos comerciantes locais. “Olha aí, pessoal, estou aqui na orla do Bairro Santo Antônio, onde foram construídos vários quiosques para a população. Infelizmente, esses quiosques deixaram muito a desejar na sua forma construtiva e, principalmente, na sua funcionalidade. Tanto é que a gente não conseguiu até hoje colocar pessoas para trabalhar aqui”, afirmou o prefeito.

A gestão atual está implementando um projeto que inclui a criação de cozinhas com abertura para o exterior, banheiros com sistemas adequados de exaustão e um salão amplo para a disposição das mesas. As paredes externas serão preservadas e a cobertura receberá reforço estrutural. Além disso, Ronaldo Lopes ressaltou que está em diálogo com os comerciantes do bairro, para garantir que as reformas atendam às necessidades de todos, proporcionando um ambiente funcional e agradável na orla do Barro Vermelho.

“Estamos fazendo a reforma, vamos sentar com aqueles antigos comerciantes daqui, a Detinha, o Bocada, entre outros, para que possamos dar apoio e recuperar a funcionalidade do prédio, dando uma finalidade a eles nessa orla tão bonita do bairro”, acrescentou o prefeito.