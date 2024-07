Orlando 2-1 Kansas City (6 de julho de 2024) Análise do jogo

Marta marcou em uma cobrança de pênalti no segundo tempo para o Orlando Pride, que não vacilou apesar de jogar o segundo tempo com um jogador a menos e derrotou o anfitrião Kansas City Current por 2 a 1 no sábado em um confronto de times invictos.

O Pride melhorou para 11-0-5, incluindo 5-0-3 em jogos fora de casa. Kansas City caiu para 10-1-5.

Barbra Banda fez o primeiro gol do Orlando aos 37 minutos. Banda tem 12 gols em 12 partidas nesta temporada, incluindo pelo menos um em três partidas seguidas. Marta marcou seu quinto gol da temporada.

Uma falta feia na goleira do Kansas City, Adrianna Franch, na área, permitiu que Marta marcasse um pênalti aos 63 minutos.

Marta (centro) comemora com as companheiras de equipe do Orlando, Barbra Banda (esquerda) e Adriana. Nick Tre. Smith-USA TODAY Esportes

O cartão vermelho de Carrie Lawrence no final do primeiro tempo colocou o Pride em uma situação difícil. A goleira do Orlando, Anna Moorhouse, fez sete defesas.

O Kansas City teve seis tentativas de chute na prorrogação, com Moorhouse fazendo duas defesas durante esse período.

Temwa Chawinga marcou para o Kansas City no 39º minuto, estendendo sua sequência de gols para cinco partidas consecutivas. Ela marcou sete de seus 12 gols nesta temporada durante esse período.