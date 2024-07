Os 10 melhores lutadores profissionais de MMA do século XXI

Praticamente todos os outros esportes cujos atletas preenchem o ESPN 100 têm longas histórias, muitas das quais tiveram que ser deixadas de lado porque esta pesquisa estreita seu foco apenas para os maiores artistas do século 21. Para artes marciais mistas, no entanto, os últimos 25 anos abrangem quase a totalidade da existência do esporte.

Claro, ao avaliar o melhor dos melhores, tivemos que descartar o domínio de Royce Gracie no UFC 1 em 1993 e nos eventos iniciais subsequentes. Mas a maioria das maiores conquistas no MMA ocorreu desde 2000. O esporte cresceu neste século. Os principais competidores não podem mais ser especialistas em apenas uma única disciplina de combate com a qual os oponentes não têm experiência e estão mal equipados para lidar, como era o caso nos dias de formação. Agora, todos no MMA são completos e perigosos em todos os lugares. E eles são de em todos os lugares também, assim como os fãs deste esporte totalmente global.

Os únicos lutadores de MMA que chegaram ao ESPN 100 geral foram Jon Jones e Georges St-Pierre, as escolhas consensuais para os maiores de todos os tempos do esporte. Mas voltamos ao nosso painel de MMA para preencher um top 10 completo dos maiores lutadores do MMA masculino.

1. Jon Jones

Principais realizações: Campeão dos meio-pesados ​​e pesados ​​do UFC, lutador mais jovem a ganhar um campeonato do UFC, mais vitórias na história dos meio-pesados ​​do UFC (20), mais vitórias em lutas pelo título do UFC (15), empatado em mais defesas de título bem-sucedidas na história do UFC (11), maior sequência invicta na história do UFC (19), membro do Hall da Fama do UFC

Há uma razão pela qual o presidente do UFC, Dana White, chama Jones de o maior lutador de artes marciais mistas que já existiu. Em um esporte onde a margem entre vitória e derrota é muito pequena, Jones conseguiu passar 16 anos sem ser derrotado por um oponente (sua única “derrota” veio por meio de uma controversa desqualificação para Matt Hamill em 2009). Depois de se tornar o lutador mais jovem a ganhar um campeonato do UFC em 2011, Jones arrasou uma ladainha de lutadores do calibre do Hall da Fama pelos quatro anos seguintes com vitórias dominantes sobre nomes como Daniel Cormier, Quinton “Rampage” Jackson, Lyoto Machida, Vitor Belfort e Rashad Evans. Ele não apenas os derrotou, mas o fez jogando com os pontos fortes de seu oponente e depois atropelando-os. O currículo é inegável, e os elogios ainda estão se acumulando. — Andreas Hale

2. Georges São Pedro

Principais realizações: Membro do Hall da Fama do UFC, campeão dos médios e médios do UFC, nove defesas de título dos médios do UFC

Nenhum lutador na história do UFC preencheu melhor a lacuna entre os “velhos tempos” do esporte e sua forma moderna. Particularmente de 2006 a 2013, St-Pierre representou tudo o que as artes marciais mistas estavam procurando. Ele foi essencialmente perfeito naqueles anos, vencendo 14 de 15 lutas, incluindo 12 lutas por título. Em um ponto, ele venceu 33 rounds consecutivos. Ele foi o único responsável por uma explosão de interesse dos fãs no Canadá e foi uma das maiores estrelas da promoção globalmente. Seu estilo estava à frente de seu tempo, conhecido por misturar uma variedade de habilidades perfeitamente. Ele também é lembrado como um dos críticos mais francos de drogas para melhorar o desempenho durante sua era. — Brett Okamoto

Principais realizações: Campeão dos médios do UFC, recordista do UFC de mais vitórias consecutivas (16), Hall da Fama do UFC

Provavelmente o lutador mais icônico da história das artes marciais mistas. Silva representou nada menos que grandeza durante sua gestão no UFC, que durou de 2006 a 2020. Ele ganhou o título do UFC em sua segunda aparição no octógono em 2006 e teve uma das melhores carreiras que o esporte já viu. Não foi apenas o histórico de Silva, que foi perfeito no UFC por sete anos consecutivos, foi a maneira como ele se portou e despachou seus oponentes. Ele teve algumas das finalizações mais impressionantes que o esporte já viu: Rich Franklin por meio de joelhadas, nocauteando Forrest Griffin com um jab, finalizando Chael Sonnen no quinto round de uma luta que ele estava perdendo e o nocaute com chute frontal de Vitor Belfort. Silva era como algo saído de um filme durante seu longo reinado no peso médio. Ele é uma das figuras mais queridas do jogo. — Okamoto

Principais realizações: Atual campeão peso mosca do One Championship, campeão inaugural peso mosca do UFC, mais defesas de título consecutivas na história do UFC (11), mais vitórias em lutas pelo título peso mosca do UFC (12), mais finalizações em lutas pelo título do UFC (cinco)

Embora ele não tenha lutado no UFC em quase sete anos, o nome de Johnson ainda está espalhado por todos os livros de história da promoção. Ele é indiscutivelmente o lutador de MMA mais rápido da história, com uma combinação excelente de luta livre e trocação que deixou seus oponentes na poeira. Ele foi tão dominante durante sua corrida como campeão peso-mosca de 2012 a 2018 que a promoção considerou fechar a divisão. Em vez disso, eles o enviaram para o One Championship pensando que seus melhores anos estavam para trás e cometeram um erro de cálculo horrível, já que “Mighty Mouse” ainda está prosperando como um dos melhores a fazê-lo. Aos 37 anos, ele parece rejuvenescido e continua a adicionar ao seu legado no One Championship como seu atual campeão peso-mosca. — Saudade

Principais realizações: Campeão peso leve do UFC com o reinado mais longo na história da divisão (1.077 dias) e empatou em mais defesas de título (três); empatou em mais vitórias por finalização em lutas de título, qualquer divisão (três); mais quedas em uma luta do UFC (21 contra Abel Trujillo em 2013); membro do Hall da Fama do UFC

Não existe lutador perfeito, mas Nurmagomedov foi o raro lutador de artes marciais mistas a terminar a carreira com um histórico perfeito. Ele tinha 29-0 e era campeão peso leve do UFC quando se aposentou abruptamente em outubro de 2020, aos 32 anos, citando uma promessa que fez à mãe após a morte de seu pai e treinador de longa data no início daquele ano por complicações da COVID-19. O UFC fez várias tentativas de trazer Nurmagomedov de volta ao octógono — no MMA, aposentadorias de lutadores raramente duram —, mas ele passou a treinar outros, incluindo o atual campeão peso leve Islam Makhachev.

Nurmagomedov foi um tanto quanto um retrocesso como lutador, pois ele utilizou uma única habilidade — wrestling — e desviou para outras disciplinas apenas para preparar seu wrestling. Nurmagomedov era implacável na busca por quedas, pressionando seu oponente em direção à gaiola, onde ele então o levaria para a lona, ​​prendendo suas pernas para quase eliminar a possibilidade de fuga, então finalizando o oponente ou dominando-o até o último golpe. Dezenove de suas 29 vitórias foram por finalização (11) ou KO/TKO (8). Nurmagomedov era imparável. — Jeff Wagenheim

Principais realizações: Campeão peso pesado do Pride, ficou invicto em 28 lutas consecutivas

O GOAT original. Durante o auge da popularidade do Pride Fighting Championship no início dos anos 2000, Emelianenko se estabeleceu como o padrão ouro das artes marciais mistas. Ele tinha um ar de invencibilidade durante esse tempo, derrotando oponentes de todo o planeta e de todas as disciplinas, incluindo nomes como Antonio Rodrigo Nogueira, Mark Coleman, Kevin Randleman, Mirko Cro Cop e Mark Hunt. Ele foi um alvo principal do UFC e de Dana White por anos, mas um acordo entre os dois lados acabou não se concretizando. A mística de Emelianenko, especialmente durante seu auge, é essencialmente seu próprio capítulo da história do MMA. — Okamoto

Principais realizações: Três vezes campeão dos pesos pesados ​​do UFC, duas vezes campeão dos meio-pesados ​​do UFC, primeiro campeão multidivisão na história do UFC, mais reinados de campeonatos na história do UFC (seis), lutador mais velho a ser campeão do UFC (45 anos, 60 dias), lutador mais velho a vencer uma luta na história do UFC (47 anos, 68 dias), membro do Hall da Fama do UFC

Embora uma olhada em seu histórico possa não sugerir isso para a nova geração de fãs, Couture é de longe um dos maiores lutadores a competir no esporte do MMA. “The Natural” passou a maior parte de sua carreira de 14 anos competindo em lutas por título e é amplamente reconhecido como o primeiro grande peso pesado no MMA, conhecido por usar seu excelente pedigree de luta greco-romana para prender seus oponentes no tatame e desencadear o ground and pound. A corrida mais significativa de Couture ocorreu de 2000 a 2004, quando ele conquistou o título dos pesos pesados ​​e depois conquistou o campeonato dos meio-pesados ​​enquanto se envolvia em guerras memoráveis ​​com Tito Ortiz e Chuck Liddell no que poderia ser descrito como a era de ouro do MMA que ajudou a estabelecer a presença do UFC nos Estados Unidos. — Saudade

8. Chuck Liddell

Principais realizações: Campeão meio-pesado do UFC; maior número de nocautes na história da divisão (10) e maior sequência de nocautes na história do UFC (sete); empatou em mais nocautes na história dos meio-pesados ​​do UFC (14) e empatou em mais lutas consecutivas com um nocaute (sete); introduzido no Hall da Fama do UFC em 2009.

O penteado Mohawk característico e o bigode Fu Manchu faziam Liddell se destacar na multidão, mesmo entre os lutadores de MMA de aparência mais feroz. Mas o que distinguia Liddell ainda mais era o ataque ininterrupto com seus punhos, o que frequentemente levava a uma celebração explosiva com o oponente tonto na lona. Mesmo além de sua destreza com os punhos, “The Iceman” era uma figura influente. Ele treinou ao lado de outra lenda, Randy Couture, na primeira temporada do “The Ultimate Fighter”, e esse reality show ajudou a salvar o UFC de fechar as portas.

O tempo de TV também lançou a ascensão de Liddell para se tornar a primeira estrela crossover do MMA. Ele teve uma das participações especiais mais memoráveis ​​durante a popular temporada de “Entourage” da HBO e Liddell também se saiu surpreendentemente bem em “Dancing with the Stars” da ABC. Este último mostrou um lado do lutador que era muito diferente do cara que deixou seus oponentes do octógono vendo estrelas. — Wagenheim

Principais realizações: Campeão peso leve e meio-médio do UFC, segundo lutador do UFC a ganhar títulos em várias categorias de peso

O legado de Penn consiste em dois componentes principais. Ele foi amplamente considerado o maior peso leve de todos os tempos, até a carreira de 29-0 de Nurmagomedov. Mais do que isso, no entanto, ele foi o garoto-propaganda original para lutar fora de sua categoria de peso. Penn era um lutador nato, com um espírito havaiano. A maior parte de sua carreira inicial o viu enfrentando homens maiores, incluindo uma luta infame em 2005 no Japão, quando ele lutou contra o futuro campeão meio-pesado do UFC de 225 libras, Lyoto Machida. No clímax de sua carreira em 2009, ele foi um candidato a melhor lutador libra por libra do mundo. — Okamoto

Principais realizações: Campeão dos médios do UFC, vencedor do torneio The Ultimate Fighter 21, maior número de vitórias consecutivas na história dos médios do UFC (15), primeiro campeão do UFC nascido na Nigéria

Enquanto St-Pierre é reconhecido como o maior peso meio-médio da história do UFC, Usman estava mordendo seus calcanhares durante uma sequência fenomenal de 2018 a 2021. Usman passou de lutador a artista marcial misto de pleno direito durante esse tempo, conquistando o título dos meio-médios ao derrotar Tyron Woodley e parecia quase indestrutível durante seu reinado de campeonato com vitórias dominantes sobre Jorge Masvidal, Colby Covington e Gilbert Burns. Com um currículo excelente que o viu ascender para se tornar o lutador nº 1 libra por libra no ranking do UFC durante sua magnífica corrida, Usman ainda tem tempo para adicionar ao seu legado antes que tudo esteja dito e feito. — Saudade