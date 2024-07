Os acertos e erros do prospecto do draft da MLB de 2024, Vance Honeycutt

Seu nome é digno de uma estrela de novela — Vance Honeycutt — e, ao chegar a este mundo, seu pai exclamou: “Ele está aqui”.

Filho de um ex-jogador de beisebol da Universidade da Carolina do Norte e de um corredor de meia distância da UNC, Honeycutt foi o quarterback do time de futebol americano da escola em Salisbury, Carolina do Norte. Ele também chutou, mas não teve que fazer tanto. Nas semifinais do playoff em seu último ano, Honeycutt foi inserido como safety na última posição defensiva do jogo. Ele interrompeu a tentativa de passe final. Pouco antes do campeonato estadual de Salisbury, um treinador assistente perguntou ao treinador principal se ele estava nervoso. Claro que não estava. Honeycutt marcou cinco touchdowns e foi nomeado MVP.

Honeycutt escolheu beisebol, e a lenda cresceu. Ele realizou tantos heroísmos no final do jogo na Carolina do Norte que os fãs do Tar Heels o chamavam de “Honeyclutch”. Ele levou a Carolina do Norte para a Men’s College World Series no mês passado, saiu da Virgínia na abertura e foi responsável por 38% das corridas de seu time durante o torneio da NCAA.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O outfielder destro de 21 anos é sem dúvida o jogador mais talentoso no quadro no draft da MLB de 2024, que acontece de domingo a terça-feira em Fort Worth, Texas. Honeycutt pode correr da home plate para a primeira base em 3,63 segundos e é um potencial Gold Glover. Ele arrasou 28 home runs nesta temporada e estabeleceu um recorde de carreira dos Tar Heels com 65 home runs.

No entanto, ele é possivelmente o maior curinga da primeira rodada. Antes da era da análise, talvez Honeycutt não fosse um enigma e o defensor central de 1,90 m e 93 kg que esbanja capacidade atlética seria uma escolha inicial óbvia. Depois de uma temporada de superlativos, o corredor plus com um braço plus e potência plus é potencialmente sobrecarregado por um grande ponto negativo: sua taxa de strikeout.

Embora a produção de Honeycutt tenha aumentado na temporada passada — ele atingiu 0,318 com 70 RBIs e um OPS de 1,124, além de 28 bases roubadas — ele foi eliminado 83 vezes em 62 jogos, com sua taxa de strikeout chegando a 27,5%. (Ele foi eliminado 20,4% das vezes em 2023.)

“Ele é um desses caras que, se tudo der errado, você vai se perguntar como ele não foi uma escolha top 10”, disse um olheiro da Liga Nacional. “Mas eu simplesmente não sei se ele vai acertar. Há muito swing-and-miss agora, e quando ele cortou isso no ano passado, ele foi ruim.

“As ferramentas são realmente boas. Ele é rápido. Ele pega tudo. Ele tem poder. Eu poderia vê-lo sendo como [Tampa Bay Rays outfielder] José Siri com mais caminhadas.”

Aqueles que viram Honeycutt se destacar em tantas situações decisivas, sem um pingo de sofrimento aparente, não parecem muito preocupados com análises ou onde ele pode chegar neste fim de semana.

Como ele pôde errar?

“Sinceramente, eles não fazem jogadores como Vance Honeycutt com frequência suficiente”, disse Carson Herndon, que treinou Honeycutt no beisebol e no futebol americano em Salisbury.

“Ele é apenas uma criança especial.”

O outfielder da Carolina do Norte Vance Honeycutt, que ajudou a levar os Tar Heels à Série Mundial Universitária Masculina de 2024, está entre os principais candidatos no draft da MLB deste ano. Steven Branscombe/USA TODAY Esportes

Os pais de Honeycutt se conheceram, de todos os lugares, em um campo de beisebol. Eles jogaram Little League juntos quando crianças.

Leah Ann passou a correr em um time de atletismo campeão da ACC no final dos anos 1980, e Bobby jogou em um time Tar Heels que chegou ao MCWS. Eles tiveram duas filhas atléticas — Kayla foi uma jogadora de tênis campeã estadual da Carolina do Norte, e Julia jogou futebol na UNC Charlotte — e Vance apenas as seguiu silenciosamente.

Ele disse que herdou sua natureza equilibrada do pai, mas Bobby Honeycutt tem certeza de que o atletismo veio de outro lugar.

“Mamãe”, ele disse.

Vance Honeycutt foi um desabrochar tardio, medindo aproximadamente 5 pés e 7 polegadas e 115 libras quando entrou no ensino médio. Quando seu corpo finalmente se desenvolveu, a pandemia da COVID-19 havia fechado tudo.

Herndon chamou Honeycutt de “cara de uma repetição”, afiado o suficiente para que, se ele passasse por algo no quadro-negro, Honeycutt entendesse imediatamente. Ele disse que Honeycutt poderia lançar a bola no ar como quarterback, facilmente arremessando a 50 jardas, e poderia ter sido um punter melhor do que um lançador.

Durante o último ano do ensino médio de Honeycutt, o estado da Carolina do Norte jogou sua temporada de futebol americano na primavera de 2021, e ele foi do campo de futebol americano para uma temporada de beisebol mais curta. O pai de Herndon, Mike, que atuou como treinador principal de beisebol de Salisbury antes de Carson assumir em 2022, disse que os treinadores se sentiram como se tivessem sido enganados por um ano assistindo Honeycutt.

Mas o breve tempo que passaram juntos teve sua cota de momentos.

“Puxa, nós estaríamos praticando”, disse Carson Herndon sobre Honeycutt, “e eu estaria lançando BP com 20 olheiros lá atrás. Quer dizer, eu estaria mais nervoso do que ele. Definitivamente houve uma época em que havia muitos times o filmando e demonstrando interesse nele.”

O técnico de beisebol da UNC, Scott Forbes, disse que o recrutamento de Honeycutt não foi de forma alguma de alto nível. Ele viu Honeycutt jogar uma vez pelo seu time de viagem, o South Charlotte Panthers, e disse que o assistente da UNC, Jesse Wierzbicki, e o ex-técnico Mike Fox ficaram impressionados com a velocidade e o atletismo de Honeycutt quando ele compareceu a um acampamento dos Tar Heels.

Então, a UNC ofereceu a ele uma bolsa de estudos. Honeycutt foi recrutado na 20ª rodada pelo San Francisco Giants, mas optou por Chapel Hill.

“Eu lembro de pensar, ‘Ei, ele provavelmente está a um ano de entrar em campo'”, disse Forbes. “E então ele começa todos os jogos como um calouro.”

Forbes disse que treina em um “estilo amoroso” que pode parecer cafona, mas é a espinha dorsal do seu programa. Se seus jogadores, especialmente os novos, cometem um erro, eles não serão massacrados por isso, a menos que haja falta de esforço.

Calouros que vêm no verão são convidados a ler “Training Camp” de Jon Gordon para dar a perspectiva de que beisebol não é uma questão de vida ou morte. O livro é sobre um novato não selecionado e superado tentando fazer sucesso na NFL.

Quando Honeycutt chegou à UNC, ele não teve problemas com nervosismo de calouro. Ele estabeleceu o recorde escolar de uma única temporada para home runs (25) e atingiu .296 com 57 RBIs e 29 bases roubadas. Ele também foi eliminado 90 vezes.

Forbes moveu o calouro do shortstop para o center field, e sua defesa não perdeu o ritmo. A coisa mais impressionante que Forbes viu dele naquela temporada foi quando ele marcou da segunda base em um wild pitch.

“Só lembro de pensar, ‘Puta merda, o que aconteceu?” Forbes disse. “Quer dizer, eu não o enviei. Eu estava assistindo a bola, e ele estava perto de mim. Antes que eu olhasse para cima, ele tinha ido embora sozinho.”

A segunda temporada de Honeycutt sem dúvida complicou seu cenário de recrutamento. Ele reduziu sua taxa de strikeout de 29,7% para 20,4%, mas também viu uma diminuição no poder, rebatendo apenas 12 home runs em 50 jogos. Ele estava rebatendo .257 quando uma lesão nas costas encerrou sua campanha.

“Depois do primeiro ano, o relatório de olheiros é divulgado”, disse Carson Herndon, “então, em alguns casos, essa dificuldade do segundo ano não é inesperada.

“Quero dizer, ele meio que surgiu do nada.”

Honeycutt, um defensor central de 1,90 m e 93 kg, teve uma média de rebatidas de 0,318, com 70 RBIs e um OPS de 1,124, além de 28 bases roubadas nesta temporada. Jeffrey Camarati/USA TODAY Esportes

O insider da ESPN MLB Kiley McDaniel, que colocou Honeycutt em 25º em seu último ranking de draft, chamou o defensor central de jogador mais polarizador do Dia 1 do draft. McDaniel tem um amigo que é fã da UNC e está perplexo que Honeycutt não esteja no topo do draft por causa de tudo o que ele faz.

Mas McDaniel disse que não é tão simples assim.

“[The in-strike-zone miss percentage] é o grande número com o qual muitas equipes estão ficando obcecadas”, disse McDaniel. “A ideia seria basicamente: ‘Se não sabemos como você vai progredir nas ligas menores e como você vai estar daqui a cinco anos’… a porcentagem de erros na zona é uma espécie de chave que desbloqueia, na opinião de muitas equipes, como você vai estar, porque elas acham que isso é um proxy para um monte de outras coisas. E o dele está meio abaixo da média, talvez o pior dos caras das duas primeiras rodadas deste ano e talvez até dos últimos dois anos.

“Então, a coisa que muitos times acham que é a mais importante é a coisa em que ele é pior. Mas ele é elite em quase todo o resto. Então, acho interessante olhar para ele por esse prisma. Ele é talvez o melhor defensor de todo o draft. … Ele tem essas ferramentas que fazem você pensar que há muito potencial inexplorado.”

Resta saber como a taxa de strikeouts de 26,5% de Honeycutt na carreira pode afetar sua escolha no draft. Foto AP/Mike Buscher

Em uma tarde ventosa de junho, Honeycutt tinha acabado de terminar o último treino de sua carreira, só que ele não sabia disso. Os Tar Heels enfrentaram a eliminação da Men’s College World Series em Omaha, Nebraska, no dia seguinte em um jogo contra o Florida State, mas Honeycutt, como sempre, estava confiante.

Ele teve dois walk-off hits no intervalo de cerca de uma semana, o último levando seu time a arrancar sua camisa em comemoração. O comportamento de Honeycutt nunca muda. Vinte mil batimentos cardíacos podem estar correndo no estádio, mas o de Honeycutt fica mais lento. Ele não consegue articular por que isso acontece. Ele apenas diz que ser decisivo significa não se abalar com o momento.

“Definitivamente há momentos em que honestamente parece um pouco de pressão”, ele disse. “Mas eu sinto que isso é uma coisa boa. Significa que você se importa. Então, eu acho que ser capaz de reconhecer isso e desacelerar é a coisa mais importante.”

Seus pais admitem que ele nunca foi muito falador, e isso não é realmente um problema quando todos ao seu redor falam muito sobre suas habilidades.

Casey Cook, que é colega de quarto de Honeycutt e rebate atrás dele, disse que sua rebatida favorita de Honeyclutch aconteceu durante as super regionais contra West Virginia. O placar estava 6-6 na parte inferior do nono inning. Com duas eliminações, o bastão de Honeycutt esmagou um arremesso de 94 mph. Honeycutt sabia que tinha acabado antes que ele passasse pela cerca do campo esquerdo e virou seu bastão, levantou um dedo para o ar e gesticulou para o banco de reservas dos Tar Heels.

“[His clutch hits] acontecem muito”, disse Cook, “então é difícil acompanhá-los.

“Mas aquele home run foi muito legal.”

Os números de strikeout perseguem Honeycutt. De acordo com a Baseball America, na era do pool de bônus que começou em 2012, apenas 13 jogadores de universidades de quatro anos que foram recrutados na primeira rodada tiveram uma taxa de strikeout na carreira maior que 20%.

A Honeycutt’s é de 26,3%.

Em drafts simulados, Honeycutt vem embaralhando há meses. Como tudo vai se desenrolar no domingo responderá em parte se a análise vencerá o atletismo.

“Ele pode fazer qualquer coisa, sabia?” Forbes disse. “Você dá um passo para trás e pensa: ‘O que ele está se preparando para fazer? Vai ser uma captura inacreditável? Ele vai roubar uma base e então, de repente, a bola escapa e ele vai marcar da segunda base? Ele vai bater um home run de backside, na beira da piscina?’ Quero dizer, ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o pacote completo, isso é certo.

“Eu dou um passo para trás agora e minha mente diz: ‘Estou ansioso para assistir a isso.’ Porque ele é aquele jogador elétrico e geracional.'”

Jeff Passan, membro da ESPN MLB, contribuiu para esta reportagem.