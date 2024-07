Os acordos de troca da Premier League são uma forma de burlar as regras financeiras?

Era inevitável que acontecesse quando as regulamentações financeiras — como as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League — fossem reforçadas. Princípios contábeis e a capacidade de explorá-los se tornam importantes para os times, como contratar um olheiro que pode descobrir um prospecto adolescente. E então você acaba com acordos de troca de fato que não parecem corretos para a maioria dos observadores.

Veremos como eles funcionam em um minuto, mas há duas coisas que precisamos ter em mente aqui.

A primeira é que, pelo menos em relação aos casos que testemunhamos na Premier League — Tim Iroegbunam e Lewis Dobbin entre Everton e Aston Villa; Ian Maatsen e Omari Kellyman entre Chelsea e Villa; Douglas Luiz e Samuel Iling Jr e Enzo Barrenechea entre Villa, novamente, e Juventus — não são exemplos de trapaça. Em vez disso, é simplesmente trabalhar o sistema e a letra da lei, e qualquer benefício que os clubes obtenham agora terá que ser contabilizado no futuro. Você não está “maquiando os livros” e gerando dinheiro do nada para sempre. Embora a Premier League tenha escrito a todos os 20 clubes na semana passada para avisá-los de que tais transferências serão examinadas.

A segunda é que há mecanismos para evitar os excessos mais flagrantes, alguns dos quais já estão em jogo. E, em todo caso, se você acredita em querer que os clubes sejam financeiramente sustentáveis ​​porque é bom para o ecossistema do jogo, um verão ou dois de transferências “engraçadas” é um preço que vale a pena pagar. É um sinal de que os clubes estão levando a regulamentação a sério, talvez depois de ver seus irmãos (ou seja, Nottingham Forest e Everton) punidos com penalidades de pontos na temporada passada.

De que regulamentações estamos falando? Bem, a Premier League tem PSR, que limita as perdas que um clube pode acumular em um período de três anos. Algumas despesas — infraestrutura, desenvolvimento juvenil, futebol feminino — são vistas como “virtuosas” e não são incluídas no cálculo, mas sem ser muito técnico, o ponto é este: há um teto para o quanto cada clube pode perder em um período contínuo de três anos e se eles ultrapassarem esse limite, serão punidos. E como os períodos contábeis da maioria dos clubes terminam em 30 de junho de cada ano, se seus livros não forem ótimos, há um incentivo para trocar jogadores por uma taxa antes de 1º de julho para cumprir o limite de perdas.

(Vale a pena notar que a UEFA tem seu próprio conjunto de regulamentos — na verdade, vários conjuntos de regulamentos — para clubes que jogam em competições europeias como a Liga dos Campeões, mas vamos deixar isso de lado por enquanto.)

Tim Iroegbunam é um dos muitos acordos de troca surpreendentes entre times da Premier League antes do prazo de prestação de contas de 30 de junho para que eles possam evitar entrar em conflito com o PSR. Não é contra as regras, mas está no espírito delas? Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

A maneira mais fácil de levantar dinheiro rapidamente no futebol, é claro, é movimentar jogadores por uma taxa de transferência. O único problema é que seus jogadores geralmente valem o que alguém quer pagar para contratá-los. Mas os clubes adquirentes sabem quais clubes precisam levantar fundos — e a janela de transferência não fecha até 31 de agosto, o que significa que há pouca “compra de pânico” em junho — então é difícil maximizar sua taxa se você tentar movimentar um jogador no início do verão.

Entra o “acordo de troca”, que pode soar engraçado e pode parecer algum tipo de truque de contabilidade, mas na verdade está em linha com as práticas contábeis. Ele depende do fato de que quando você transfere um jogador por uma taxa, essa taxa é contabilizada como lucro imediatamente, enquanto que quando você adquire um jogador, a taxa de transferência é distribuída ao longo da vida do contrato.

Usaremos a maior de todas as trocas — a de Miralem Pjanic por Arthur entre Juventus e Barcelona — para ilustrar o ponto.

Usando números do excelente blog Swiss Ramble, o Barcelona adquiriu Arthur em 2018 por € 30 milhões e lhe deu um contrato de seis anos, o que significa que € 5 milhões desse custo estariam em seus livros a cada ano até 2024 (um conceito conhecido como “amortização”). Em 2016, a Juventus contratou Pjanic por € 35 milhões e lhe deu um contrato de cinco anos, seguido por uma extensão de dois anos, em 2018. Isso significa que quando a troca Arthur-Pjanic ocorreu (em 2020), a transferência de Arthur tinha um valor contábil de € 20 milhões (a amortização residual de sua taxa), enquanto a de Pjanic era de € 13 milhões (devido à extensão de dois anos que espalhou ainda mais as coisas).

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Nesse ponto, a Juventus transferiu Pjanic para o Barcelona por € 63 milhões, enquanto Arthur foi para o outro lado por € 72 milhões. Isso permitiu que o Barcelona registrasse um lucro de € 52 milhões (€ 72 milhões menos seu valor contábil de € 20 milhões) e a Juventus registrasse um lucro de € 50 milhões.

Esse foi um dos casos mais extremos. Hoje, as pessoas olham para acordos como Iroegbunam (21 anos, com 164 minutos de liga em 2023-24) indo para o Everton por uma taxa de £ 9 milhões, enquanto Lewis Dobbin (21, com 232 minutos de liga em 2023-24) vai para o caminho oposto por £ 10 milhões e veem algo semelhante acontecendo.

Oficialmente, esses são acordos totalmente separados que simplesmente acontecem por acaso na mesma época. Mas com base no fato de que ambos os jogadores tinham um valor contábil insignificante e que Iroegbunam recebeu um acordo de três anos (portanto, sua taxa de £ 9 milhões custa £ 3 milhões por ano), a Swiss Ramble estima que o Everton ganhou uns bons £ 7 milhões com esse acordo. A duração do contrato de Dobbin não foi relatada, mas supondo que ele tenha quatro anos (então £ 2,5 milhões em amortização), então o Villa consegue registrar um lucro de £ 6,5 milhões.

Alguns ficarão em pé de guerra com o que veem como nada mais do que trapaça contábil. Para a maioria das pessoas normais, a ideia de que você pode simplesmente negociar dois jogadores na faixa dos 20 anos que provavelmente não terão carreiras significativas na primeira divisão e gerarão milhões do nada parece de alguma forma errada.

Há algumas coisas que vale a pena destacar aqui. Primeiro, enquanto os jogadores sem dúvida apreciam a preocupação com sua humanidade, o fato é que seus empregadores administram um negócio e os tratam como ativos produtivos — e depreciativos. É como um fazendeiro com um trator. E isso se aplica também aos esportes dos EUA, e é por isso que tratores mais antigos que custam muito para rodar (ou seja, estrelas caras) às vezes são trocados pelo direito de pegar um trator novo e brilhante na feira do condado (draft da NFL).

A diferença aqui é que, diferentemente dos tratores (e da maioria dos atletas da NFL ou NBA), os jogadores de futebol podem recusar qualquer movimento. Eles podem ser ativos que podem ser monetizados, amortizados e negociados em uma planilha e isso pode ser desumanizante para alguns, mas eles sempre têm o direito de dizer “não” e esperar pela agência livre. Se eles disserem “sim”, eles geralmente podem exigir um contrato novo e melhorado para seus problemas. E não, provavelmente isso também não vai atrapalhar suas carreiras: eles ainda estão jogando futebol profissional.

Segundo, embora acordos como esses possam ser uma solução de curto prazo para os clubes envolvidos, eles vêm com consequências de longo prazo. A taxa de transferência do jogador que chega pode ser amortizada e você lucra imediatamente, mas então você está no gancho durante a duração do contrato dele. Em outras palavras, custará ao Everton £ 3 milhões para ter Iroegbunam em seus livros em 2025-26, e o mesmo novamente em 2026-27, a menos que eles estendam seu contrato, o que significa que eles estarão apenas espalhando os custos ainda mais. Ou a menos que eles o transfiram para outro lugar, mas então eles precisariam obter pelo menos £ 6 milhões de volta por ele no próximo verão ou perderão dinheiro. Tudo isso significa que Iroegbunam tem que contribuir, caso contrário, este será um mau negócio. O mesmo vale para Dobbin.

Os reguladores não gostam disso, em parte porque parece um pouco duvidoso, em parte porque não faz muito para abordar seu objetivo final: estabilidade financeira e clubes operando dentro de seus meios, já que os custos simplesmente são empurrados para temporadas futuras. O problema é — como os promotores na Itália descobriram quando foram atrás da Juventus por alguns de seus acordos — que as taxas de transferência são, em última análise, subjetivas. Eles conseguiram descontar pontos da Juventus não porque pudessem provar que os acordos foram inflacionados, mas porque tiveram acesso a grampos e evidências de uma investigação policial separada na qual os dirigentes do clube falaram abertamente sobre o que estavam tentando fazer e por que estavam fazendo isso. Sem essas evidências — e, sejamos realistas, nenhum clube vai admitir em público que está conspirando com outro clube para inflar os valores de transferência por razões contábeis — isso se torna complicado de policiar.

jogar 0:50 Newcastle aplica um preço de £ 150 milhões em Alexander Isak Gab Marcotti não acredita que o Chelsea possa pagar a taxa de transferência de £ 150 milhões que o Newcastle supostamente aplicou em Alexander Isak.

A UEFA nem está tentando. Ela aprovou uma legislação afirmando que se dois jogadores se moverem em direções opostas durante a mesma janela de transferência, seu valor de transferência para fins de regulamentação financeira será o menor entre a taxa real e o valor residual amortizado nos livros. No caso de jogadores locais, isso normalmente seria zero. A Premier League, por outro lado, introduziu regras para determinar o “valor justo de mercado” com base em um conjunto de critérios que você pode ler aqui na página 607. (Sim, é verdade.)

Mas o problema aqui é que, assim como o valor justo de mercado em acordos de patrocínio, há muita subjetividade acontecendo. E, como vimos, eles são vulneráveis ​​a desafios legais, e é por isso que é improvável que qualquer um desses acordos seja investigado.

Sério, essa parte está OK. Não estamos falando de fraude — estamos falando de trocar ganho de curto prazo por dor de longo prazo aqui. Se é o preço a pagar por um esporte sustentável, estou OK com isso, desde que as regras sejam cumpridas e aplicadas de forma igual e justa.

Quanto aos jogadores serem financeirizados e transformados em ativos negociáveis, bem… onde você esteve nos últimos 10 anos? E não apenas no futebol, mas do outro lado do oceano também. Basta ouvir aqueles gerentes gerais falando no dia do draft. Não é apenas a equipe de análise que está no comando agora, são os contadores também. As regras de sustentabilidade financeira apenas aceleraram o processo.