Os EUA estão agora num período de violência política e enfrentam uma escolha importante

As motivações do atirador que abriu fogo contra o ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia no sábado não são conhecidas, mas o incidente ocorreu em um momento de raiva e ansiedade política em um país dividido ao meio e prestes a explodir.

A violência tem como alvo republicanos, democratas, conservadores e liberais, e parece estar acontecendo com uma frequência agonizante.

► Um plano para assassinar juízes conservadores da Suprema Corte foi frustrado em 2022 pelo FBI.

► O marido da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, foi atacado por um intruso armado com um martelo em sua casa em São Francisco em 2022.

► Uma multidão violenta invadiu o Capitólio dos EUA em janeiro de 2021 para interromper a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

► Em 2020, possíveis sequestradores planejaram sequestrar a governadora democrata de Michigan, Gretchen Whitmer, e foram condenados por acusações de terrorismo.

► Um treino de beisebol do time republicano do Congresso foi atacado por um atirador em Alexandria, Virgínia, em 2017. O então líder republicano da Câmara, Steve Scalise, quase foi morto.

Esses incidentes variam de conspirações organizadas a ações irracionais de atacantes solitários, mas todos eles se alimentam de uma polarização desesperada e intratável, na qual uma linguagem apocalíptica é usada para demonizar ambos os lados do espectro político.

A Convenção Nacional Republicana está marcada para começar na segunda-feira em Milwaukee. Trump usará o tiroteio para alimentar ainda mais a ideia entre seus apoiadores de que o país precisa ser retomado, ou o ex-presidente, que não acredita que perdeu a última eleição, pedirá calma?

Os americanos precisam tratar essa tentativa de assassinato como o 11 de setembro e se unificar, de acordo com Ian Bremmer, presidente da empresa de risco político Eurasia Group. Mas há outra direção que é mais assustadora. “Temo que seja muito mais como 6 de janeiro, onde haverá um grande número de pessoas que usarão como arma o que acabou de acontecer. E que continuaremos a tribalizar como um país e as pessoas não aceitarão que as pessoas do outro lado do corredor sejam americanas”, disse Bremmer a Fareed Zakaria, da CNN.

No caos chocante do rescaldo imediato do tiroteio, Trump estava a encorajar os seus apoiantes a “lutar”.

Trump gritou para seus apoiadores, erguendo o punho, enquanto o sangue pingava de sua cabeça quando o Serviço Secreto o retirou do palco do comício.

Mais tarde, em sua plataforma de mídia social, o provável candidato republicano pediu unidade nacional.

“Neste momento, é mais importante do que nunca que permaneçamos Unidos e mostremos nosso Verdadeiro Caráter como Americanos, permanecendo Fortes e Determinados, e não permitindo que o Mal Vença”, disse ele.

À medida que a gravidade da situação aumentava na noite de sábado, a retórica exagerada foi suspensa, substituída pela condenação bipartidária da violência política e apelos para acalmar as coisas.

Em uma declaração, Biden condenou a violência política e chamou o ataque a Trump de “doentio”, enquanto seus assessores interromperam a publicidade na televisão e colocaram a campanha ativa em espera.

Scalise, agora líder da maioria na Câmara, emitiu uma declaração culpando a retórica anti-Trump, que ele disse estar “alimentando uma histeria ridícula de que a reeleição de Donald Trump seria o fim da democracia na América”.

“Claramente, vimos lunáticos de extrema esquerda agirem com retórica violenta no passado. Essa retórica incendiária precisa parar”, ele acrescentou.

Um dos possíveis companheiros de chapa de Trump, o senador JD Vance, de Ohio, emitiu uma declaração na noite de sábado, antes que a identidade do suposto atirador fosse divulgada ou sua motivação fosse conhecida, culpando a oposição política a Trump, e a retórica da campanha de Biden especificamente, pelo tiroteio.

“A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser detido a todo custo”, Vance disse em X. “Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump.”

No programa “Meet the Press”, da NBC, o senador Lindsey Graham, um republicano da Carolina do Sul, disse que a eleição de Trump não destruiria o país.

“Você sabe, se ele vencer, a democracia não vai acabar. Ele não é um fascista. Ele representa um ponto de vista que milhões compartilham”, disse Graham.

O senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, disse a Jake Tapper, da CNN, no domingo que “a maior ameaça à América é que estamos terrivelmente divididos”.

Ele disse que os americanos precisam passar menos tempo nas mídias sociais, onde as divisões aumentam, e mais tempo em suas comunidades, focados nas coisas que os unem.

O senador John Fetterman, democrata da Pensilvânia, observou no “State of the Union” que a Sinagoga Tree of Life foi atacada em 2018 na vizinha Pittsburgh.

“Não acredito que estamos naquele lugar. É o mesmo tipo de choque”, disse Fetterman.

O historiador presidencial Tim Naftali disse na CNN que houve outros ciclos de violência contra candidatos presidenciais na política dos EUA — frequentemente em momentos de mudança social, incluindo 1968, quando Robert F. Kennedy e Marin Luther King Jr. foram baleados. Ele disse que a violência política é “criada no osso” do país.

“É algo que devemos lembrar — somos capazes disso como nação”, disse Naftali. “As pessoas que fazem isso, é claro, são exceções, mas são um produto do extremismo, da raiva e do ódio que às vezes pulsam em nossas eleições.”

O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, aparentemente era um republicano registrado e só neste ano teria idade suficiente para votar em uma eleição presidencial. Seu nome também está associado a uma doação de US$ 15 para um comitê de ação política progressista.

O FBI tem alertado sobre a ameaça terrorista representada por extremistas violentos domésticos nos últimos anos. Em dezembro passado, o diretor do FBI Christopher Wray alertou sobre a ameaça de atores solitários como uma das principais ameaças domésticas à pátria.

Nem todos os ataques a políticos são motivados politicamente

John Hinckley era mentalmente instável e buscava fama e impressionar uma atriz de Hollywood quando tentou matar o presidente Ronald Reagan em 1981.

Mas a recente série de incidentes violentos ocorre em um período definido de divisão e raiva.

A pesquisadora republicana Kristen Soltis Anderson disse na CNN que os americanos em geral estão irritados e frustrados.

“Eu olho para dados o tempo todo que dizem que os americanos estão ficando cada vez mais irritados com o que está acontecendo neste país, que eles estão ficando cada vez mais frustrados por acharem que as formas tradicionais de resolver problemas não estão mais funcionando”, ela disse.