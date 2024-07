Os fãs de Celine Dion enlouquecem com a apresentação da cerimônia de abertura das Olimpíadas

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Celine Dion certamente conhece o poder do amor… deleitando-se com a adoração que está recebendo dos fãs ao retornar aos holofotes – as pessoas estavam adorando antes de seu show nas Olimpíadas.

A cantora, que irá se apresentar com Lady Gaga na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris de 2024, recebeu as mais calorosas boas-vindas dos fãs na noite de quinta-feira na Cidade Luz.

CD foi enfeitada com Dior completo… e saudada com gritos e cânticos quando ela saiu do hotel. A cantora mandou beijos para o público e tirou algumas fotos.

Celine pulou em seu carro, mas a multidão não parou de cantar e gritar por ela… inspirando-a a aparecer do teto de seu carro – onde ela levanta o punho.

Assista ao vídeo… os fãs perdem o controle ao ver Celine se elevando acima deles – jogando flores em sua direção.

Celine não escondeu que sente falta dos fãs enquanto luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida – um distúrbio neurológico raro que causa espasmos musculares graves e prolongados.



Em seu documentário, “I Am: Celine Dion”, a líder das paradas disse que subiria no palco se isso significasse se apresentar para uma multidão novamente. Celine está claramente determinada a tornar seu retorno aos palcos uma realidade… TMZ contou a história, a cantora está definido para lançamento uma nova residência em Las Vegas no Resorts World no final deste ano ou no início do próximo.