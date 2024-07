Os melhores pass rushers da NFL compartilham truques do sack trade no summit

LAS VEGAS — O calor irradiava do gramado em um dia escaldante de 41 graus Celsius em Las Vegas, enquanto quase 60 jogadores de linha defensiva da NFL se reuniam em torno de uma manifestação no Complexo de Futebol Fertitta, no campus da UNLV.

Dentro do círculo, o defensive end do Las Vegas Raiders, Maxx Crosby, o defensive end do New Orleans Saints, Cam Jordan, e o outside linebacker do Buffalo Bills, Von Miller, fizeram uma aula de 45 minutos sobre como apressar o quarterback.

“Nunca vai ser perfeito”, disse Crosby apaixonado após demonstrar um movimento que lembrava um crossover de basquete. “Isso é pressa. É isso que o torna tão bonito.”

Bem-vindos ao oitavo Sack Summit anual, um evento fundado por Miller e agora também liderado por Crosby e Jordan, onde apressar o passador é uma obra de arte que está sendo constantemente aperfeiçoada.

“O Sack Summit é um lugar onde todos os grandes pass rushers e os jovens pass rushers da NFL e da faculdade podem vir e falar a mesma língua e realmente compartilhar suas mentalidades”, disse Miller à ESPN. “Sempre acreditei que ferro afia ferro, e este é um lugar onde poderíamos fazer isso.”

Crosby, Jordan e Miller estão entre os melhores da NFL em pressionar quarterbacks. Com currículos ostentando dois títulos combinados do Super Bowl, quatro seleções All-Pro e 19 aparições no Pro Bowl, o trio está compartilhando sua riqueza de conhecimento e experiência com jogadores que esperam se tornar a próxima onda de destaques.

“É uma melhoria constante e sem fim”, disse Crosby sobre o cume. “Você tem os melhores corredores do mundo, veteranos, rapazes, todos os tipos de corpos, todos os tipos diferentes de pessoas, se unindo por uma razão.”

É um evento onde, pelo menos por um dia, os jogadores não se consideram adversários, mas sim companheiros de equipe.

“Podemos competir 364 dias por ano, mas no único dia em que temos isso, é tudo sobre cooperação”, disse Miller, que lidera a NFL com 123,5 sacks desde 2011. “E é tudo para nos tornar melhores. Estou os tornando melhores e eles estão me tornando melhor. Então não se trata dos nossos quarterbacks ou dos quarterbacks deles. Estamos todos melhorando.”

O ala defensivo dos Raiders, Maxx Crosby, demonstra um exercício no Sack Summit. Lindsey Thiry

Jordan, o segundo atrás de Miller com 117,5 sacks desde que entrou na liga há 13 temporadas, aprendeu tanto participando do evento por vários anos que este ano ele pagou para cada um de seus companheiros de linha defensiva do Saints fazer a viagem.

Depois de passar a maior parte do dia ensinando suas técnicas e mentalidade para jogadores mais jovens, Jordan — quando perguntado por que ele estaria tão disposto a ajudar os oponentes — caiu na gargalhada.

“Estou aqui para roubar”, disse Jordan. “Estou aqui para fazer furtos.”

A única maneira de fazer isso com sucesso, no entanto, é compartilhar também o que você sabe.

“No final do dia, o conhecimento é o mais importante”, disse Jordan. “É mais como um sistema de troca. … O que quer que eu traga para a mesa, quero que você pegue de mim, porque vou tentar tirar tudo de você. É literalmente uma troca.”

O evento de um dia inteiro começa com café da manhã em um hotel chique, seguido por duas horas de exercícios de campo e mais de três horas de estudo de filme. O dia culmina com uma reserva de mesa em uma boate chique.

“É apenas uma vibração estar perto de pessoas que têm a mesma mentalidade, tentando fazer o mesmo, [who] têm os mesmos objetivos”, disse Jordan.

“Minha parte favorita do evento é a sessão de filme, porque todos nós assistimos a filmes. Todos nós tentamos nos colocar no lugar dos outros pass rushers”, disse Miller. “Mas essa é a única vez em que o cara que estamos assistindo está realmente nos contando o que está acontecendo.”

Embora cada jogador de linha possa contar com um conjunto diferente de ferramentas para alcançar o quarterback, há uma mentalidade comum que cada jogador presente parece promover.

O ala defensivo do Saints, Cameron Jordan, demonstra uma técnica para um dos quase 60 participantes do Sack Summit deste ano. Lindsey Thiry

“O [Sack] O objetivo do Summit é trazer a ideia de que o pass rush é uma arte e é lindo”, disse Jordan.

Há o rusher que se considera um cara de spin. Há os caras que utilizam um braço longo como ferramenta. Há os caras que gostam de golpear o oponente para chegar onde ele está indo. Há os caras do chop. Os caras que utilizam potência para ganhar velocidade, ou talvez velocidade para ganhar potência. Então há os caras que finalizam com finesse. Tudo com o propósito de chegar ao quarterback.

Às vezes, e frequentemente para aqueles que são mais bem-sucedidos, todas as técnicas podem ser adicionadas ao arsenal.

“Uma coisa é aprender e escrever algo, mas quando você realmente vai lá, aplica, trabalha e faz ganhar vida, é isso que o torna especial”, disse Crosby, que tem 52 sacks em cinco temporadas.

Durante a demonstração em campo, que também incluiu o defensor do Hall da Fama Warren Sapp, ficou claro que aqueles que alcançam o quarterback com mais sucesso — apesar das técnicas diferentes — têm uma mentalidade semelhante.

“Falamos sobre xadrez e damas”, Crosby gritou para o grupo antes de demonstrar outro crossover. “Queremos jogar xadrez. Os O-linemen acham que são inteligentes, mas no final do dia, tudo o que eles querem é ficar confortáveis ​​e chegar ao seu lugar.”

O que também ficou claro: esses caras podiam falar sobre sua arte por horas e horas, desde as nuances do posicionamento das mãos até seus métodos de derrotar um oponente.

“É tão divertido falar sobre isso”, disse Jordan. “Porque eu fico tipo, ‘Ei, é isso que eu faço. Aqui, pegue.’ … Ah, eu gosto do que você fez. Estou pegando alguma coisa.”

“Você tem um bando de caras se reunindo, os melhores pass rushers do mundo só falando de bola”, disse Crosby. “Se você pudesse pegar uma coisa desse acampamento e aplicar no seu jogo real, isso poderia te levar a outro nível.”