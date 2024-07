Os pais de Thomas Matthew Crooks chamaram a polícia para denunciar o desaparecimento dele no dia do tiroteio

Thomas Matthew Crooks tentando matar Donald Trump parece ter saído do nada – porque seus pais não sabiam onde ele estava naquele dia… e chamaram as autoridades sobre isso.

De acordo com Notícias da raposa … a mãe e o pai do atirador estavam procurando por seu filho de 20 anos no sábado, pouco antes de ele aparecer em Butler, PA para o comício de Trump – apenas para se empoleirar em um telhado e abrir fogo no ex-Prez, que lhe custou a vida.