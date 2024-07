Os péssimos campos dos EUA na Copa América afetarão a Copa do Mundo de 2026?

A Copa América de 2024 começou em 20 de junho com o que deveria ter sido apenas uma ocasião de comemoração. Diante de 70.524 fãs no Estádio Mercedes-Benz de Atlanta, a atual campeã da Copa do Mundo da FIFA, Argentina, triunfou por 2 a 0 sobre o Canadá em um jogo talvez surpreendentemente competitivo. Mas a conversa sobre o resultado desapareceu depois que os jogadores expressaram frustração e raiva sobre as condições do campo fornecidas pela CONMEBOL.

Com a Copa do Mundo de 2026 programada para ser disputada em muitos dos mesmos locais nos Estados Unidos, cada nova controvérsia sobre as condições do campo na Copa América acentua as preocupações atuais sobre a qualidade dos locais e a dificuldade de usar os estádios da NFL para futebol. Na Copa América, alguns estádios são de grama natural, mas vários têm grama artificial, na qual camadas de grama temporária foram colocadas sobre o campo.

Então por que a CONMEBOL optou por essas especificações de campo? As condições melhorarão quando os EUA sediarem o maior evento esportivo do mundo com Canadá e México em dois anos?

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, liderou o ataque após o apito final no mês passado, questionando por que a confederação sul-americana de futebol esperou até 48 horas antes da partida para preparar o campo.

“Eles sabiam há sete meses que jogaríamos aqui e mudaram o campo há dois dias”, disse ele com raiva na entrevista coletiva pós-jogo. “Não é uma desculpa, mas este não é um bom campo. Sinceramente, o campo não é adequado para esses tipos de jogadores. Não fizemos necessariamente um bom jogo, mas um jogo de acordo com o campo e o que o adversário propôs. Não podíamos fazer muito mais com as condições do campo. Veja a velocidade dos passes que fizemos.”

O goleiro Emiliano Martínez acrescentou à frustração: “Muito acidentado. Enfrentamos um forte time do Canadá em um campo que era um desastre. Ele pulou em você enquanto você corria. Precisamos melhorar nesse aspecto — caso contrário, a Copa América sempre aparecerá em um nível inferior ao do Campeonato Europeu.”

Não foram apenas os jogadores argentinos que tiveram problemas com os campos durante a Copa América. O meio-campista dos Estados Unidos Weston McKennie disse após jogar no Estádio Mercedes-Benz: “Acho que o que Martínez estava dizendo era completamente verdade. Você está jogando em um campo de futebol, com grama caída, toda irregular e que quebra a cada passo que você dá. É frustrante”,

O técnico do Peru, Jorge Fossati, citou o campo insatisfatório do Estádio AT&T como uma possível razão para a lesão no tendão de Aquiles de Luis Advíncula: “Apareceu do nada. Sei que este é um campo de grama hoje, mas não é grama normal. Não é grama que nasce e cresce [naturally]. É uma grama que eles trazem de outro lugar. Pode ser uma superfície um pouco mais dura e pode afetar você naquele lugar exato [the Achilles]. Não sou médico, mas trabalho com futebol há alguns anos.”

O craque brasileiro Vinícius Júnior, o canadense Kamal Miller, o colombiano James Rodríguez e o técnico do Chile Ricardo Gareca estão entre as muitas figuras proeminentes que também expressaram suas preocupações com as condições do campo.

A CONMEBOL anunciou os 14 estádios selecionados para servir como sedes de jogos da Copa América em dezembro. Uma combinação de estádios da NFL, MLS e multiuso foi escolhida, com seis locais utilizando grama artificial e oito estádios um campo de grama. Três locais da Major League Soccer foram selecionados: o estádio Q2 do Austin FC, o Children’s Mercy Park do Sporting Kansas City e o estádio Inter&Co do Orlando City.

Frederico Nantes, diretor de competições da CONMEBOL, disse que o tamanho e a capacidade máxima dos estádios específicos para futebol da MLS desempenharam um papel na escolha de limitar seu uso durante o torneio. Questões de tamanho, distância de viagem entre cidades e infraestrutura foram levadas em consideração antes que a CONMEBOL entendesse que a grama artificial não poderia ser evitada, apesar dos protestos dos jogadores em relação a essa superfície de jogo.

Para atingir uniformidade e justiça, a CONMEBOL optou por padronizar as condições de campo ao determinar que cada estádio precisaria de ajustes para atender à necessidade de um campo de 100m x 64m (um campo tradicional mede 105m x 68m) e um campo de grama com densidade de 25mm. Os participantes da Copa América foram informados da mudança de dimensão oito meses antes do torneio, mais uma vez levantando preocupações.

Embora os locais dos anfitriões tenham sido confirmados em dezembro, os preparativos em cada estádio começaram sete meses antes do anúncio para acomodar as regras recém-implementadas. A CONMEBOL manteve conversas sobre manutenção do campo, gestão do estádio, logística e coordenação em junho de 2023 para estar preparada para a competição.

“Começamos o projeto em junho, quando viajamos para analisar campos e assistir jogos aqui, e em novembro, começamos as inspeções em todos os estádios e todos os centros de treinamento”, disse Maristela Kuhn, engenheira agrícola da CONMEBOL. “Foram gerados relatórios com recomendações de tudo o que tinha que ser feito. Tivemos reuniões com os agrônomos e programação. Com uma tecnologia especial, tivemos todas as plantações de grama definidas.”

A grama produzida nos Estados Unidos para o torneio utiliza uma tecnologia especial, pela qual a empresa semeia qualquer material em cima de uma cama de plástico para garantir que toda a grama cresça a uma altura e densidade inabaláveis. A CONMEBOL rotulou o sistema como “pronto para jogar”, devido à capacidade do produto de ser transportado, instalado e disponível para uso imediato. Kuhn confirmou que a tecnologia era a mesma usada em campos na Europa, respondendo indiretamente a esses comentários comparando as condições da Copa América e do Campeonato Europeu.

Apesar da promessa de consistência nos padrões de medição e qualidade em todos os campos, cada estádio recebeu um tratamento diferente quando a competição começou, devido às condições climáticas e de construção.

Para a partida inaugural no Estádio Mercedes-Benz, a instalação do campo começou três dias antes do jogo em 17 de junho, quando um caminhão refrigerado transportou os rolos de grama para o estádio para que as equipes do estádio completassem a conversão de 48 horas. Os painéis de grama foram colocados sobre a grama artificial individualmente para criar as seções transversais necessárias, antes que a equipe da CONMEBOL começasse o trabalho estético de delinear o campo.

A federação completou vários testes antes do jogo, incluindo testes de resistência e desempenho, para garantir que a grama atendesse aos padrões de qualidade, densidade e força da organização. Mas as medidas não conseguiram convencer os participantes, insistindo que os painéis de grama ressecados afetavam a velocidade do jogo e a maneira como a bola rolava.

“Eles costuraram painéis de grama juntos. É pintado para parecer mais bonito do que é”, observou Scaloni.

Duas semanas após a partida inicial, a CONMEBOL garantiu à mídia que o campo era digno o suficiente para receber jogadores de classe mundial para a competição. A federação realizou uma segunda rodada de testes no campo antes da partida da seleção masculina dos EUA contra o Panamá, e não encontrou razão para substituir a grama ou reinstalar os painéis.

“A grama em Atlanta não representava absolutamente nenhuma ameaça. Todos os testes foram suficientes”, disse Nantes. “Acho que a estética do campo foi o que representou um problema para os jogadores, eles se importam muito com a estética.”

Kuhn acrescentou: “Em Atlanta, tínhamos a opção de fazer uma segunda conversão, é um estádio fechado, pronto para conversão e decidimos não mudar porque a grama estava muito boa e, com base em avaliações técnicas, decidimos que não seria necessário mudar e mantivemos a primeira grama até o segundo jogo.”

Locais com grama o ano todo, como o Hard Rock Stadium, GEHA Field no Arrowhead Stadium e Levi’s Stadium, passaram por um processo muito menos rigoroso. Os campos ainda foram substituídos por grama nova, aprovada pela CONMEBOL, mas colocados duas semanas antes da primeira partida. O Hard Rock Stadium, no entanto, verá uma segunda mudança de campo quatro dias antes da final em 14 de julho.

Apesar do prazo de instalação e da superfície previamente colocada, a CONMEBOL confirmou que verificações de altura, densidade e temperatura, e testes de resistência foram feitos antes e depois da conclusão em cada estádio para impor uniformidade. Embora a grama tenha sido cultivada para se adequar a certas medidas e padrões, a variação no processo de instalação e na base da superfície forneceu às equipes uma experiência de jogo diferente. A densidade, altura e força da grama não representaram uma discrepância severa, mas a superfície da base na qual ela foi colocada sim.

A diferença nas áreas de superfície entre locais com grama artificial, como o Mercedes-Benz Stadium, o AT&T Stadium e o MetLife Stadium, proporciona condições diferentes daqueles que contam com campos de grama o ano todo, como em Miami e Kansas City.

Oito dos 14 locais usados ​​para a Copa América também servirão como anfitriões para a Copa do Mundo de 2026, e aqueles com grama artificial retornarão. Mas a FIFA está pronta para implementar um conjunto diferente de regras ao trazer o torneio internacional para a América do Norte para evitar qualquer disparidade nas experiências. De acordo com os regulamentos da FIFA, oito dos 16 estádios planejados para sediar partidas da Copa do Mundo que normalmente empregam campos de grama artificial serão obrigados a instalar superfícies temporárias de grama natural para o torneio. Mas de acordo com Alan Ferguson, o czar-chefe de campo da FIFA, todos os campos serão da variedade híbrida, onde uma porcentagem menor de fibras artificiais é tecida na grama natural para criar uma superfície mais resistente.

O objetivo da FIFA, assim como o da CONMEBOL para a Copa América de 2024, é criar 16 campos que tenham aparência, sensação e jogabilidade quase idênticas, independentemente do clima, tipo de grama e infraestrutura do estádio.

“É importante que esses campos funcionem e pareçam o mais idênticos possível”, disse Ferguson. “Seja um estádio no Canadá, no Centro-Oeste dos EUA ou nas montanhas do México, queremos que haja consistência com o que um jogador sente sob seus pés. Para nós, é tudo sobre a consistência da jogabilidade para o jogador.”

O torneio empregará 16 estádios-sede, 84 locais de treinamento e 178 campos de prática, tornando a uniformidade complicada da maneira como tem sido durante a Copa América. Os desafios levaram a FIFA a implementar um projeto de pesquisa e desenvolvimento para produzir os campos perfeitos para o torneio após anunciar as cidades-sede em junho de 2022. A FIFA pretende abordar o problema da uniformidade de forma diferente da CONMEBOL, dando aos países participantes a esperança de que uma solução possa ser encontrada antes da competição internacional de 48 equipes em dois anos.