Os pontos mais badalados dos EUA, sapatos ‘spray’, outro turista terrível: fique por dentro das histórias do dia

1️⃣ Mapa de calor: Se você acha que este verão foi particularmente brutal, você está certo. Centenas de cidades nos Estados Unidos estão enfrentando temperaturas escaldantes, e recordes estão caindo a torto e a direito. Estes são alguns dos pontos críticos.

2️⃣ Estimulante cerebral: Psilocibina, também conhecida como cogumelos mágicos, reforça as conexões entre o self e a memória e pode abrir a mente para mudanças, descobriu um novo estudo. Alguns psicodélicos têm se mostrado promissores no tratamento de transtornos como depressão e ansiedade.

3️⃣ Caverna lunar: Pesquisadores encontraram a primeira evidência direta de que o poço mais profundo conhecido da lua se conecta a uma caverna que poderia fornecer abrigo para astronautas. A descoberta pode provar ser muito útil para futuras explorações do ambiente hostil.

4️⃣ Sapatos ‘spray’: Uma empresa suíça de artigos esportivos acredita que seus tênis feitos por robôs podem ajudar corredores competindo nas Olimpíadas de Verão. Os tênis de US$ 330 já têm um histórico bastante estelar — a vencedora feminina da Maratona de Boston deste ano usou um par.

5️⃣ Turista terrível: Autoridades italianas estão tentando identificar uma jovem que foi filmada beijando, transando e esfregando-se contra uma estátua de Baco, o Deus do vinho e da sensualidade, em Florença no fim de semana. Ela pode ser multada e banida da cidade para sempre.

🍪 Controvérsia sobre biscoitos: Antes da Convenção Nacional Republicana desta semana, a National Bakery & Deli em Milwaukee introduziu biscoitos temáticos de Trump e RNC, como sempre fez em eventos especiais. Os donos não esperavam o que aconteceria em seguida.

Veja como os biscoitos Trump dividiram os clientes desta padaria

• O deputado Adam Schiff pede que Biden desista da corrida

• JD Vance, o novo herdeiro do movimento MAGA de Trump, ganha destaque

• Advogado especial apela da rejeição do caso de documentos confidenciais de Trump

🐍 Não se deixe abalar: Uma nova webcam de transmissão ao vivo permite que você veja o interior de uma “mega-toca” — lar de centenas de cascavéis — da segurança do seu computador. Dezenas de cobras estão prenhes e se preparando para dar à luz.

Meu tanque está bem vazio no momento. cantora britânica Adele

🎤 Tire uma folga: A superestrela vencedora do Grammy anunciou que está se afastando da cena musical após encerrar uma residência de 10 datas na Alemanha.

👩 Preocupações com o câncer: O risco de desenvolver câncer de ovário parece aumentar cerca de quatro vezes entre mulheres com endometriose, de acordo com um novo estudo.

📖 Qual é o nome do livro de memórias best-seller escrito pelo candidato republicano a vice-presidente JD Vance?

A. “De dentro para fora”

B. “Minha jornada americana

C. “Baseado em uma história real”

D. “Elegia caipira”

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

⚽ Jogo de aquecimento: Após uma noite frustrante no campo de futebol, a Seleção Feminina dos EUA voltou sua atenção para o início das Olimpíadas e a busca por outra medalha de ouro. EUA e Costa Rica empataram sem gols.

♻️ Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva: Um número crescente de prédios de escritórios vagos encontrou uma segunda vida como apartamentos, impulsionados pelo movimento de trabalho em casa da era da Covid, que viu muito menos pessoas indo para o escritório. É uma reciclagem em grande escala, embora alguns prédios representem um desafio para os desenvolvedores.

🧠 Resposta do teste: D. Vance escreveu “Hillbilly Elegy”, que foi publicado em 2016 e se transformou em um filme indicado ao Oscar, dirigido por Ron Howard.

