Os primeiros times masculinos Sweet 16 de Dick Vitale para 2024-25

Aqui está uma prévia antecipada dos meus times Sweet 16 indo para a temporada de basquete universitário masculino de 2024-25. Após semanas ocupadas de movimentação no portal de transferências e com as escalações finalmente se estabelecendo, é hora de mergulhar em quais times serão os concorrentes na próxima temporada.

A era da agência livre atingiu todos os esportes universitários, e tem sido interessante ver como os treinadores, que costumavam vender um programa e estilo de vida universitário, agora se tornaram gerentes gerais, montando equipes com base no valor de mercado. Aqueles que encontrarem os melhores valores serão os que terão sucesso.

Com isso em mente, vamos dar uma olhada preliminar nos principais times que estão entrando na temporada — e alguns de seus principais jogadores.

Após quatro eliminações na segunda rodada em cinco torneios da NCAA, parece que Bill Self montou uma escalação que pode fazer uma corrida profunda novamente. A adição de arremessos de perímetro deve ajudar em uma área que estava faltando na temporada passada.

• Retornos: Três dos seis maiores pontuadores são Hunter Dickinson, KJ Adams Jr. e Dajuan Harris Jr.

• Adições de transferência: AJ Storr (Wisconsin), Rylan Griffen (Alabama), Zeke Mayo (estado de Dakota do Sul) e Noah Shelby (Rice)

• Calouros: Dois dos 50 melhores prospectos são o pivô Flory Bidunga (nº 17 na ESPN 100) e o armador Rakease Passmore (nº 32 na ESPN 100)

O retorno de Mark Sears torna o Alabama um concorrente imediato para retornar ao Final Four. Nate Oats trouxe alguma profundidade interior para ajudar o veterano do quinto ano Grant Nelson com a adição do grande homem All-Big Ten Clifford Omoruyi da Rutgers.

• Retornos: Três dos cinco maiores pontuadores da Sears, Nelson e Latrell Wrightsell Jr.

• Adições de transferência: Omoruyi e Aden Holloway (Auburn)

• Calouros: Três recrutas top 30: Derrion Reid (nº 11 na ESPN 100), Aiden Sherrell (nº 21 na ESPN 100) e Labaron Philon (nº 30 na ESPN 100)

Ouso mencionar “três-peat”? Dan Hurley certamente tem a aparência de um time que pode fazer outra corrida com a transferência de St. Mary, Aidan Mahaney, se juntando a Hassan Diarra na quadra de defesa. Alex Karaban é a manchete da quadra de ataque e é o favorito inicial para o prêmio de jogador do ano da Big East.

• Retornos: Cinco dos nove maiores artilheiros são Karaban, Diarra, Samson Johnson, Solomon Ball e Jaylin Stewart

• Adições de transferência: Mahaney e Tarris Reed Jr. (Michigan)

• Calouros: Liam McNeeley cinco estrelas (nº 9 na ESPN 100) junto com Ahmad Nowell (nº 34 na ESPN 100) e Isaiah Abraham (nº 58 na ESPN 100)

Kelvin Sampson e Houston causaram grande impacto em sua primeira temporada no Big 12, e não houve trégua no segundo ano, com o arremessador LJ Cryer retornando junto com Emanuel Sharp para uma das principais quadras do país.

• Retornos: Oito dos 10 maiores pontuadores com Cryer e Sharp na quadra de defesa. Ja’Vier Francis e J’Wan Roberts ancoram a quadra de ataque.

• Adições de transferência: Milos Uzan (Oklahoma)

• Calouros: Mercy Miller (nº 68 na ESPN 100) e Chase McCarty

Com uma escalação veterana, os Cyclones buscam passar do Sweet 16, um lugar que alcançaram em duas das últimas três temporadas. O retornado Tamin Lipsey é a coragem do ataque de TJ Otzelberger, e Milan Momcilovic está preparado para uma temporada de destaque no segundo ano.

• Retornos: Os quatro maiores artilheiros são Lipsey, Momcilovic, Keshon Gilbert e Curtis Jones

• Adições de transferência: Nate Heise (norte de Iowa), Dishon Jackson (Charlotte), Brandton Chatfield (Seattle) e Joshua Jefferson (St. Mary’s)

• Calouros: As adições de quatro estrelas Nojus Indrusaitis (nº 67 na ESPN 100) e Dwayne Pierce

Com o veterano do quinto ano e esperançoso jogador nacional do ano RJ Davis retornando, Hubert Davis gosta da base para este time Tar Heels. E os calouros outrora muito elogiados Ian Jackson e Drake Powell se unem na pré-temporada, a Carolina do Norte será a favorita na ACC.

• Retornos: Cinco dos oito maiores pontuadores: Davis, Elliot Cadeau, Seth Trimble, Jae’Lyn Withers e Jalen Washington

• Adições de transferência: Cade Tyson (Belmont) e Ven-Allen Lubin (Vanderbilt)

• Calouros: Prospectos cinco estrelas Jackson (nº 7 na ESPN 100) e Powell (nº 13 na ESPN 100), bem como James Brown (nº 66 na ESPN 100)

Depois de ser cortejado por Louisville e Kentucky, Scott Drew decidiu ficar em Baylor. Uma olhada no elenco e você pode ver por que ele gosta deste clube concorrente. Conseguir as transferências de Jeremy Roach de Duke e Norchad Omier de Miami é enorme. E com três recrutas top 50 da ESPN 100, liderados por um dos melhores calouros do país, VJ Edgecombe, os Bears serão um time perigoso em março.

• Retornos: Três dos sete maiores artilheiros são Langston Love, Jayden Nunn e Josh Ojianwuna

• Adições de transferência: Roach (Duke), Omier (Miami) e Jalen Celestine (Cal)

• Calouros: Uma classe de recrutamento top 10, com jogadores top 50 no ala cinco estrelas Edgecombe (nº 3 na ESPN 100), Robert Wright III (nº 23 na ESPN 100) e Jason Asemota (nº 48 na ESPN 100)

Um time que fez uma corrida tardia e outra aparição no Sweet 16 sob o comando de Mark Few está pronto para retornar ao nível superior do país. Ryan Nembhard, Graham Ike e Nolan Hickman fornecem um núcleo forte. O transferido do Arkansas Khalif Battle tem a habilidade de ser um grande artilheiro no Oeste.

• Retornos: Ike, Hickman, Nembhard, Steele Venters, Braden Huff, Ben Gregg e Dusty Stromer

• Adições de transferência: Batalha (Arkansas), Michael Ajayi (Pepperdine), Emmanuel Innocenti (Estado de Tarleton) e Braeden Smith (Colgate)

• Calouros: Ismaila Diagne (Real Madrid)

Eu me junto ao resto da nação querendo ver o jogador de preparação nº 1 do país, Cooper Flagg, em um uniforme do Duke. Ele é um jogador do horário nobre que é um dândi de fraldas apenas no nome. Com um time jovem nesta temporada, Jon Scheyer vai depender muito de Tyrese Proctor e Caleb Foster.

• Retornos: Dois dos seis maiores artilheiros do Foster e Proctor

• Adições de transferência: Maliq Brown (Siracusa), Mason Gillis (Purdue), Sion James (Tulane)

• Calouros: Prospecto nº 1 em Flagg (primeiro na ESPN 100 e também a escolha nº 1 projetada do draft da NBA de 2025) e calouros top 30 em Isaiah Evans (nº 14 na ESPN 100), Kon Knueppel (nº 18 na ESPN 100), Pat Ngongba (nº 25 na ESPN 100), Darren Harris (nº 29 na ESPN 100)

Um consenso do terceiro time All-American, Johni Broome é a âncora que Bruce Pearl precisa para fazer com que este time se saia melhor do que a derrota de virada do primeiro turno do ano passado para Yale. A adição de JP Pegues, que teve uma média de 18,4 pontos por jogo em Furman, dá aos Tigers algum poder de pontuação.

• Retornos: Três dos cinco maiores artilheiros de Broome, Chad Baker-Mazara e Denver Jones

• Adições de transferência: Pegues (Furman), Miles Kelly (Georgia Tech) e Ja’Heim Hudson (SMU)

• Calouros: Tahaad Pettiford cinco estrelas (nº 33 na ESPN 100) e Jahki Howard quatro estrelas (nº 60 na ESPN 100)

Matt Painter gosta de seus grandões, e ele tem outro no convés, o calouro de 2,21 m Daniel Jacobsen. Com tempo para se desenvolver, Jacobsen pode ser um jogador de impacto no Big 10. Braden Smith e Fletcher Loyer retornam como uma das melhores duplas de guardas. O ataque parecerá muito diferente na era pós-Zach Edey.

• Retornos: Cinco dos oito maiores artilheiros: Smith, Loyer, Trey Kaufman-Renn, Myles Colvin e Camden Heide

• Adições de transferência: Nenhum

• Calouros: Inclui Gicarri Harris (nº 88 na ESPN 100), Raleigh Burgess e Jacobsen.

Tommy Lloyd recebeu um grande impulso quando Caleb Love e KJ Lewis optaram por retornar. Com esses dois de volta, Lloyd atingiu o portal de transferências com força, trazendo o jogador do ano do Horizon, Trey Townsend, de Oakland, e adicionando Anthony Dell’Orso, que teve uma média de 19,5 pontos por jogo na temporada passada em Campbell.

• Retornos: Quatro dos oito maiores artilheiros: Love, Lewis, Motiejus Krivas e Jaden Bradley

• Adições de transferência: Townsend (Oakland), Dell’Orso (Campbell) e Tobe Awaka (Tennessee)

• Calouros: Carter Bryant (nº 19 na ESPN 100) e Emmanuel Stephen (nº 93 na ESPN 100)

John Calipari construiu este time do zero. Três jogadores do Kentucky se juntam a ele na mudança do Bluegrass State, incluindo a escolha projetada para o draft da NBA DJ Wagner. O veterano armador Johnell Davis da FAU se junta ao verdadeiro calouro Boogie Fland. Três calouros top 40 criam um grupo central sólido que deve ver os Razorbacks dançando em março.

• Retornos: Um jogador do elenco do ano passado, Trevon Brazile

• Adições de transferência: Davis (FAU), Wagner (Kentucky), Jonas Aidoo (Tennessee), Adou Thiero (Kentucky) e Zvonimir Ivisic (Kentucky)

• Calouros: Liderado pelo recruta Fland (nº 15 na ESPN 100) junto com Karter Knox (nº 26 na ESPN 100) e Billy Richmond (nº 38 na ESPN 100).

Um dos jogadores mais dinâmicos do basquete universitário é Wade Taylor IV, que mais uma vez será convocado para guiar os Aggies. Buzz Williams adicionou algumas transferências de impacto em Zhuric Phelps da SMU e Pharrel Payne de Minnesota para preencher a escalação.

• Retornos: Quatro dos cinco maiores pontuadores, incluindo o atual jogador do ano da SEC, Taylor, Henry Coleman III, Solomon Washington, Manny Obaseki

• Adições de transferência: Phelps (SMU), Payne (Minnesota) e CJ Wilcher (Nebraska)

• Calouros: André Mills, George Turkson e Rob Dockery

Sem participações no Sweet 16 desde 2019, os Wildcats estão buscando dar um grande salto com o novo técnico Mark Pope. Com nove transferências e três calouros, os Wildcats precisam de tempo para se encaixar e ganhar confiança, mas devem estar preparados em março.

• Retornos: Sem jogadores de volta, Kentucky está construindo do zero

• Adições de transferência: Jaxson Robinson (BYU), Otega Oweh (Oklahoma), Koby Brea (Dayton), Amari Williams (Drexel), Lamont Butler (San Diego State), Andrew Carr (Wake Forest), Brandon Garrison (Oklahoma State), Kerr Kriisa (West Virginia) e Ansley Almonor (Fairleigh Dickinson)

• Calouros: Travis Perry (nº 74 na ESPN 100) é um Mr. Basketball do Kentucky. Também foram adicionados Collin Chandler (nº 32 na ESPN 100 de 2022) e Trent Noah.

Depois de chegar tão perto do torneio da NCAA em sua primeira temporada com o Red Storm, Rick Pitino se reformulou e preencheu algumas necessidades, incluindo a transferência nº 1 no portal, Kadary Richmond, de Seton Hall. Os Johnnies agora têm uma das melhores quadras de defesa com Richmond e Deivon Smith.

• Retornos: RJ Luis Jr., Simeon Wilcher, Brady Dunlap, Zuby Ejiofor, Sadiku Ibine Ayo

• Adições de transferência: Seleção do primeiro time All-Big East Richmond (Seton Hall), Smith (Utah), Vincent Iwuchukwu (USC) e Aaron Scott (North Texas)

• Calouros: Jaiden Glover (nº 72 na ESPN 100), Khaman Maker, Lefteris Liotopoulos, Rúben Prey (CB Prat)