Os principais doadores de Biden dizem que não será gasto mais nenhum centavo em sua candidatura à reeleição

O dinheiro, ou a falta dele, pode falar mais alto quando se trata de Presidente Biden a tentativa de reeleição de – porque a maioria dos maiores doadores dos democratas estão ficando impacientes com ele… TMZ descobriu.

Em meio aos apelos desta semana para que Biden se afastasse, um grande doador nos disse… praticamente todas as pessoas que investiram milhões na campanha Biden-Harris estão “Vehement. O que eles estão esperando???”

Disseram-nos que a frustração está a crescer à medida que os doadores se perguntam porque é que a liderança do partido demora tanto tempo a convencer Biden de que precisa de ser substituído na chapa.

A fonte diz que quase todos no círculo dos principais doadores vão parar de financiar a reeleição de Biden, porque o consenso é que ele não pode vencer Donald Trump em novembro.

Um desses doadores, Gideão Stein – um empresário e filantropo – ecoa esse sentimento, dizendo-nos… mesmo que Biden consiga a nomeação na convenção do próximo mês, ele não receberá nem um centavo dele.

Ele acrescenta: “Se o presidente se recusar a reconhecer a realidade de que agora está piorando ainda mais em estados ainda mais decisivos, e continuar a se aprofundar, concentraremos nosso financiamento inteiramente na Câmara, no Senado e na máquina eleitoral. mesma mensagem de muitos outros.”

Gideon diz… “Não estou sozinho. Praticamente todos os grandes doadores com quem conversei sentem o mesmo em relação à necessidade de uma mudança no topo da lista.”

A maneira como ele vê, George Clooneyé recente Artigo de opinião do New York Times pedir que Biden se afaste terá grandes ramificações no futuro.