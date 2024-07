Otimista Kawhi Leonard sabe que lesões fazem parte da “minha jornada”

LAS VEGAS — Kawhi Leonard admitiu que estava preocupado em perder a chance de fazer parte do Time EUA devido à lesão no joelho que o forçou a perder a eliminação do LA Clippers na primeira rodada dos playoffs para o Dallas Mavericks, mas que depois que seu joelho melhorou nas últimas semanas ele decidiu que poderia participar.

“Sim. Mas eu tirei um tempo, e consegui me recuperar nas últimas duas semanas”, Leonard disse a um pequeno grupo de repórteres aqui na tarde de domingo. “Então, estou aqui agora e, sim, estou me divertindo.”

Leonard estava tendo muito menos sorte nos playoffs, quando jogou nos jogos 2 e 3 contra o Dallas Mavericks — ambas derrotas para os Clippers — antes de perder os três jogos finais da série devido a uma inflamação no joelho direito.

Foi a terceira vez consecutiva que a pós-temporada de Leonard terminou prematuramente devido a uma lesão — sem contar o fato de ele ter perdido toda a temporada 2021-22 após romper o ligamento cruzado anterior do mesmo joelho direito durante os playoffs de 2021.

Foi uma série de azares com lesões que desempenhou um papel significativo no fracasso dos Clippers em corresponder às altas expectativas colocadas sobre eles quando Leonard se juntou a Paul George cinco anos atrás, quando os Clippers trocaram Shai Gilgeous-Alexander e um monte de escolhas para adquirir George do Oklahoma City Thunder, e então contrataram Leonard do Toronto Raptors logo após vencer o MVP das Finais da NBA.

Mas, disse Leonard, ele está longe de ser a única pessoa que teve azar com lesões e disse que não pode fazer nada para controlar isso.

“Sim, mas essa é só a minha jornada, então tanto faz… Não consigo elaborar o roteiro perfeito para mim”, disse Leonard. “No ano passado, tentei jogar o máximo possível, me senti ótimo. E em um certo período de tempo não consegui ir. Tentei o melhor que pude, mas é só a minha jornada. Não quero estar em uma situação em que estou, mas tenho que encarar como ela é. E muitas pessoas estão assistindo, apoiadores ou céticos, mas eu motivo muitas pessoas.

“Então, eu tenho que continuar fazendo o que estou fazendo e eu posso ser o mais conhecido no momento agora, como lesão ou o que seja, mas as pessoas têm, os jogadores têm mais sorte do que eu. Então, apenas ser capaz de continuar e continuar vai motivar o próximo cara que está me assistindo. Então, vou continuar até que eu não possa mais.”

Falando em George, Leonard foi questionado sobre a saída de seu antigo colega de elenco para assinar com o Philadelphia 76ers como agente livre, e se recusou a responder à pergunta, dizendo que estava ali para falar sobre o Time EUA.

Mais tarde, ele esclareceu que não tinha problemas com George ou com sua decisão, mas que estava simplesmente tentando manter o foco no Time EUA.

Quanto ao joelho, Leonard participou totalmente dos dois primeiros dias de treino e “tudo está indo bem”.

Ele fez isso sob o olhar atento de seu treinador dos Clippers, Tyronn Lue, bem como de membros da diretoria do time, incluindo o presidente de operações de basquete Lawrence Frank e o vice-presidente sênior Mark Hughes.

Leonard disse que os Clippers não estavam preocupados com sua participação depois de perder o final da temporada.

“Na verdade, não”, ele disse. “Eles estavam positivos sobre a situação. Então, sim, eles não estavam muito preocupados com isso.”