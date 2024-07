Outra rejeição da WNBA para Caitlin Clark faz dela a primeira jogadora da história a perder um grande reconhecimento

Caitlin Clark vem fazendo ondas na WNBA, e sua performance recente definitivamente virou cabeças. Em seu último jogo, ela estabeleceu um novo recorde da WNBA com uma impressionante 19 assistênciasalém de contribuir com 24 pontos e 6 rebotes.

Mesmo em seu jogo anterior contra o Lince de Minnesotaonde ela marcou 17 pontos, deu 6 assistências e pegou 3 rebotes, não foi sua melhor performance, mas ainda é uma estatística impressionante para qualquer jogadora. Isso só mostra o quão talentosa ela é.

Caitlin Clark prioriza o sucesso da equipe em vez de quebrar o recorde de assistências da WNBA

Não é de se admirar que muitas pessoas acreditem que ela deveria ter recebido o prêmio Jogador da Semana da Conferência Leste. No entanto, a honra foi para Sabrina Ionescu, do New York Liberty. Apesar da ótima semana de Ionescu, muitos estão questionando a decisão, especialmente considerando as estatísticas excepcionais de Clark.

Um tuíte de @StatMamba destacou o quão sem precedentes foi a rejeição de Clark. O tuíte declarou: “Caitlin Clark é a primeira jogadora na história da WNBA a ter uma média de 20+ PPG e 10+ APG e não ser selecionada como Jogadora da Semana”. A postagem rapidamente ganhou força, acumulando 26.000 visualizações em apenas 30 minutos. É claro que muitos fãs e analistas sentem que A atuação de Clark mereceu reconhecimento.

Os números históricos de Clark exigem reconhecimento

É evidente que o impacto de Clark na quadra é inegável. O fato de ela estar apresentando números tão impressionantes como novata diz muito sobre seu talento e potencial na liga. Sua habilidade de pontuar e criar oportunidades para suas companheiras de equipe é realmente notável.

O burburinho em torno de Clark desprezo pelo Jogador da Semana prêmio mostra o nível de excitação e expectativa em torno de sua carreira. Muitos estão esperando ansiosamente para ver o que mais ela pode alcançar enquanto continua a crescer e se desenvolver na liga.

Para concluir, Caitlin ClarkAs performances recentes de a solidificaram como uma estrela em ascensão na WNBA. Embora ela possa não ter recebido o prêmio de Jogadora da Semana desta vez, não há dúvidas de que seu impacto na quadra é inegável. Com suas habilidades excepcionais e capacidade de fazer história, é apenas uma questão de tempo até que ela ganhe o reconhecimento que merece.