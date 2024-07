Ouvidores de MPs de todo o país debatem o aperfeiçoamento de suas atividades em evento nacional

Teve início nesta quinta-feira (25), a 71ª Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP). Sediado em Maceió, o encontro segue até o dia 26 e tem como objetivo promover a integração entre as Ouvidorias dos MPs de todo o país, bem como facilitar a troca de experiências entre os membros.

De acordo com o ouvidor do Ministério Público de Alagoas, Eduardo Tavares, durante esses dois dias de evento, serão discutidos temas importantes para a sociedade, com palestras sobre o papel da Ouvidoria na garantia de direitos à população, a exemplo do combate ao assédio moral e sexual e o enfrentamento à corrupção.

“Amanhã, por exemplo, eu farei uma palestra sobre o papel da Ouvidoria no diálogo com a sociedade. O nosso papel é a busca pela paz, e só se alcança a paz social com a distribuição de justiça. Nesse sentido, a Ouvidoria tem o papel de ser o canal entre o Ministério Público e a população. A Ouvidoria tem crescido muito, se tornado um braço do Ministério Público junto à sociedade”, destacou o ouvidor do MPAL.

Canal de comunicação

Ainda que outras instituições tenham as suas próprias ouvidorias, no âmbito do Ministério Público, o órgão adquire características próprias, aponta a presidente do CNOMP, Jussara Maria Pordeus. Ela explica que, além de ser um canal de denúncias sobre a atuação de membros e servidores da própria instituição, a Ouvidoria do MP também atende queixas sobre problemas relacionados aos serviços de outros entes públicos.

“Também é interessante ressaltar que as Ouvidorias do MP ganharam uma relevância maior no período da pandemia da Covid-19, pois a população precisou muito dos membros do Ministério Público nesse momento. Nesse sentido, a Ouvidoria fez a ponte entre o MP e a sociedade. A partir daí, tivemos um crescimento muito grande das Ouvidorias. Somos o canal de comunicação da sociedade com o MP”, destacou a presidente.

Momento de troca

Para o procurador-geral de Justiça do MPAL, Lean Araújo, essa reunião realizada pelo CNOMP é um momento importante para que os membros possam dialogar sobre suas experiências enquanto gestores das Ouvidorias nas instituições em que atuam. Ele acredita que essa troca permitirá o aperfeiçoamento do trabalho já realizado, trazendo impactos positivos para a sociedade.

“O Ministério Público de Alagoas tem o prazer de receber ouvidores do país inteiro na construção dessa rede para melhor servir o cidadão. A Ouvidoria tem um papel preponderante, pois ela é capaz de recepcionar as demandas sociais e, com isso, contribui para que o trabalho do Ministério Público seja mais efetivo. Gostaria de parabenizar o ouvidor Eduardo Tavares pelo evento”, pontuou o PGJ, Lean Araújo.

Palestras

No primeiro dia do evento, os presentes puderam assistir palestra sobre a atuação conjunta entre as Ouvidorias e as Promotorias que atuam na defesa da moralidade administrativa e no combate à corrupção. A fala ficou a cargo do promotor de Justiça Marcus Rômulo (MPAL).

“A Ouvidoria, na prática, tem sido o melhor canal de denúncia para os promotores de Justiça que atuam nessa área. Primeiramente, pela facilidade com que a denúncia chega. Depois, pelo feedback que é dado ao denunciante e a preservação do seu nome. O trabalho de vocês, ouvidores, é muito importante”, reforçou o palestrante.

Vale destacar ainda palestra sobre o papel das Ouvidorias no combate ao assédio moral, sexual e discriminação sofrida pelo cidadão no seu ambiente de trabalho, fala que foi realizada pela juíza Regina Coelli, do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí.

“O assédio moral no trabalho vai minando a dignidade da pessoa e coloca em risco o seu emprego. Em um país como o nosso, em que o desemprego é um problema, a questão se complica mais ainda. O assédio causa desequilíbrio no ambiente, e as relações se contaminam”, alertou a palestrante.

Segundo dia

Na sexta-feira, deverá ocorrer palestra sobre a função da Ouvidoria na transformação social, com a promotora de Justiça Marluce Falcão (MPAL).

Também será feita apresentação do projeto “Diálogos com a Sociedade”, pelo ouvidor Eduardo Tavares e pelo corregedor-geral do MPAL, Maurício Pitta.

Além disso, o promotor de Justiça Marcelo Moreira, do MP do Amapá, receberá a comenda “Ordem ao Mérito do CNOMP”.

Confira, no link, fotos do evento: clique aqui.