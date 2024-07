Packers assinam com Kenny Clark uma extensão de 3 anos e US$ 64 milhões, dizem agentes

O Green Bay Packers assinou uma extensão de contrato com o tackle Kenny Clark, do Pro Bowl, anunciou a equipe no domingo.

A extensão é de três anos e vale US$ 64 milhões, disseram os agentes de Clark, Doug Hendrickson e CJ LaBoy, de Wasserman, a Adam Schefter, da ESPN.

O acordo pagará a Clark US$ 29 milhões em 2024 e pode elevar seus ganhos na carreira para mais de US$ 150 milhões.

Um defensor de elite, Clark acumulou 7,5 sacks, o recorde de sua carreira, em 2023, a caminho de seu terceiro Pro Bowl.

O time tem um novo coordenador defensivo, Jeff Hafley, que está mudando o esquema de defesa base dos Packers para 4-3, em vez do esquema 3-4 que eles usaram nos últimos 15 anos.

“Vai ser muito bom”, disse Clark em maio sobre a mudança sob Hafley. “É uma das coisas em que durante toda a minha carreira eu tenho jogado dessa forma, mas de uma forma mais controlada. E acho que agora isso está nos dando uma chance de desligar todas essas outras coisas. Apenas use sua habilidade e vá para o campo e seja perturbador. Eu só acho que com minha saída e como eu sou, acho que vai me servir bem.”

Clark, 28, raramente perdeu jogos desde que entrou na liga como uma escolha de primeira rodada em 2016. Um contribuidor fundamental para a defesa dos Packers, ele fez 17 partidas na temporada regular em 2022 e 2023, e 16 em 2021.

Informações de Rob Demovsky e Jeremy Fowler, da ESPN, foram incluídas nesta reportagem.