Packers confiantes de que Jordan Love vale uma grande extensão de contrato

jogar 2:11 Tua ou Jordan Love vencerão um jogo de playoff este ano? Joe Fortenbaugh descarta Tua Tagovailoa e Jordan Love vencendo um jogo de playoff nesta temporada com os Dolphins e Packers, respectivamente.

GREEN BAY, Wisconsin — Qualquer um que pense que o Green Bay Packers agiu cedo demais quando deu a Jordan Love a grande extensão de contrato que foi acertada na sexta-feira, de acordo com Adam Schefter, da ESPN, precisa de uma aula de história.

Volte aos arquivos ou pesquise no Google: Quantos jogos Aaron Rodgers começou antes dos Packers assinarem uma extensão de contrato com ele?

Apenas sete.

Os Packers rasgaram o acordo de novato de Rodgers de 2005 e, em 31 de outubro de 2008, eles concordaram com uma extensão de cinco anos no valor de US$ 65 milhões. Isso incluiu US$ 40,5 milhões nos três primeiros anos do acordo. Embora isso possa parecer insignificante em comparação com Love — que ganhará mais do que isso no primeiro ano como parte de um contrato de quatro anos e US$ 220 milhões que o vincula a Trevor Lawrence do Jacksonville Jaguars e Joe Burrow do Cincinnati Bengals como os QBs mais bem pagos da história da NFL — o acordo de Rodgers ficou entre os cinco primeiros na escala de pagamento de quarterbacks.

Até aquele ponto, Rodgers havia liderado os Packers para um início de 4-3, enquanto lançava 12 touchdowns e quatro interceptações. Ele tinha uma classificação de passador de 98,8, mesmo jogando os três jogos anteriores com uma lesão no ombro.

Ted Thompson, o falecido gerente geral que decidiu que isso era o suficiente para continuar, explicou dizendo: “Tentamos ser proativos em nossas discussões com nossos jogadores atuais, e sentimos que este era um momento apropriado para tentar chegar a um acordo com Aaron. Sentimos que isso é bom para a organização e para os jogadores, e continuaremos com essa abordagem à medida que avançamos.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O atual GM Brian Gutekunst, que era um olheiro de área para os Packers na época, sem dúvida arquivou isso para consideração futura. Afinal, ele replicou o que Thompson fez ao escolher Rodgers (embora Brett Favre ainda estivesse jogando em alto nível) quando escolheu Love na primeira rodada do draft de 2020 (embora Rodgers ainda estivesse jogando em alto nível).

Assim como Love, Rodgers passou três anos como reserva e ainda estava em seu contrato de novato quando se tornou titular. Isso foi antes de contratos de escolha de primeira rodada terem uma opção de quinto ano, então Rodgers estava em um acordo direto de cinco anos, o que significa que ele estava sob contrato até 2009.

Em maio passado, Gutekunst teve a opção de pegar o quinto ano no acordo de novato de Love. Isso teria garantido a Love US$ 20,272 milhões para a temporada de 2024. Em vez disso, os dois lados concordaram com uma extensão de um ano. Esse acordo deu a Love mais dinheiro inicial, já que ele recebeu um bônus de assinatura de US$ 8,788 milhões imediatamente. Também tornou mais fácil para os Packers seguirem em frente após 2023 se eles acreditassem que Love não era o cara deles.

Isso ainda estava em questão quando o calendário virou para novembro. Os Packers estavam 2-5, e quando Gutekunst realizou sua sessão anual de temporada com repórteres, ele foi questionado se precisaria de mais de uma temporada para avaliar se Love era a resposta a longo prazo. Ele disse que esperava que não, mas deixou claro o quão importante o resto da temporada seria para essa avaliação.

Tudo o que Love fez foi lançar 18 touchdowns contra uma interceptação nos últimos oito jogos e liderar os Packers para uma vaga no playoff. De lá, ele teve uma performance estelar no jogo do wild-card no Dallas Cowboys antes que a temporada dos Packers terminasse com uma derrota na rodada divisional para o San Francisco 49ers.

Nesse sentido, ele estava um passo à frente de Rodgers, que não apareceu em um jogo de playoff até sua segunda temporada como titular. No ano seguinte, ele levou os Packers ao Super Bowl.

O melhor da NFL Nation • McVay dos Rams e outros mudando hábitos de sono

• Diggs, Stroud clicando em Houston

• Os Bengals mudarão a posição do contrato com Chase?

• Por que é tudo ou nada para os Cowboys

• Handicapping do trio de QB de Denver

“O bom de ter um cara no seu prédio pelos últimos quatro anos é que você sabe exatamente quem ele é”, disse Gutekunst. “Não há garantias sobre nada daqui para frente. Mas sabemos como ele vai responder e como ele vai reagir e como ele vai trabalhar, em vez de contratar um jogador que não esteve no seu prédio e garantir tudo isso a ele.

“Certamente, ter quatro anos com ele nos dá muito conforto, pois sabemos tudo sobre ele e como seus companheiros de equipe o veem e como a organização o vê.”

Tanta coisa mudou para os Packers desde essa época no ano passado, quando eles só podiam esperar que Love desse certo. Agora eles estão preparados para construir em torno dele pelos próximos anos.

“Um ano atrás, obviamente, indo para OTAs e entrando na offseason, havia muito questionamento sobre o que ele pode fazer”, disse o recebedor do Packers Romeo Doubs. “Tanto quanto sua postura e controle ao longo do curso de [last] ano, eu pensei que ele fez um trabalho fantástico, apenas sendo capaz de se manter em um nível bem neutro, no que diz respeito a não ser tão alto e baixo. O futuro é alto para Jordan. Estou feliz por poder fazer parte dessa jornada com ele. Estou ansioso apenas por progresso e crescimento.”