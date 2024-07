Paddy Pimblett confirma novo contrato com o UFC

Paddy Pimblett será um lutador do UFC no futuro próximo.

“The Baddy” celebrou novo contrato no último episódio de UFC Incorporado antes do UFC 304 deste sábado em Manchester, Inglaterra, onde ele enfrenta King Green em uma luta leve no card principal.

No início desta semana, Pimblett discutiu a luta com Green como sendo a última luta em seu contrato atual com o UFC, sugerindo que ele poderia estar aberto a se separar da promoção e lutar contra “YouTubers idiotas”. No entanto, acontece que o popular Scouser veio para ficar.

Assista aos comentários de Pimblett em Integrado abaixo.

“Novo contrato assinado”, disse Pimblett. “Para todos eles [expletive] dizendo que vou a algum lugar, não vou a lugar nenhum, [expletive].”

Daniel Cormier foi o primeiro a relatar a renovação do contrato com a categoria leve, mencionando que Pimblett havia assinado um novo contrato na pesagem oficial do UFC 304.

O empresário de Pimblett, Graham Boylen, também confirmou a notícia.

Os termos do contrato de Pimblett não foram revelados.

Pimblett (21-3) entrou para o UFC em 2021 com bastante hype por trás dele após emergir como uma estrela na promoção Cage Warriors da Inglaterra. Ele está 5-0 dentro do octógono até agora, incluindo uma recente vitória por decisão unânime sobre o favorito dos fãs de longa data Tony Ferguson.