Paddy Pimblett deve finalizar King Green no UFC 304: ‘Eu estava dizendo em todo o acampamento que eu iria quebrar o braço dele’

A submissão de Paddy Pimblett ao Rei Verde nunca esteve em dúvida. Segundo ele, pelo menos.

“The Baddy” realizou um feito raro no UFC 304, derrotando Green por finalização, algo que não acontecia com o veterano de 50 lutas desde 2009. Foi uma surpresa para poucos que o grappling de Pimblett tenha entrado em jogo, dada a perspicácia de Green na trocação, mas foi Green quem instintivamente tentou o golpe após ser atingido por um chute na perna de Pimblett.

Logo após a luta ir para o chão, Pimblett aplicou um triângulo que fez Green dormir. A técnica de finalização na verdade se transformou em um triângulo armlock, que deixou Green com uma asa quebrada depois.

Em um vlog pós-luta divulgado por Pimblett na segunda-feira, o promissor lutador leve explicou que sentiu durante todo o treinamento que teria a chance de levar um membro para casa.

“Louco, isso”, disse Pimblett. “Eu estava dizendo a todo o acampamento que eu ia quebrar o braço dele. E aconteceu. Mas, tipo, eu me sinto mal.”

Green também pode ser visto no vlog, ostentando uma tipoia no braço. A extensão de sua lesão ainda não é conhecida.

Quando a equipe de Pimblett sugeriu que seria a luta mais fácil de sua carreira no UFC, ele respondeu: “Eu facilitei”.

O impetuoso Pimblett polarizou os fãs desde sua estreia no UFC em 2021, após uma corrida bem-sucedida com a promoção Cage Warriors da Inglaterra. Até agora, seus resultados têm sido favoráveis, com ele tendo 6-0 dentro do octógono.

Pimblett revisou seu desempenho em Green em uma entrevista com o comentarista Jon Anik.

“Eu sei quando fica apertado”, disse Pimblett. “Quando eu chego sob aquela perna e consigo aquele ângulo, eu sei que está apertado. E sem desrespeito ao árbitro, acho que ele foi bem lento. Acho que Bobby ficou inconsciente por alguns segundos antes de eu pegar o braço.”