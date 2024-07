Paddy Pimblett explode com comentários ‘nojentos’ feitos sobre seus problemas de saúde mental

Paddy Pimblett quase não conseguiu lutar no UFC 304 depois que seu treinador pensou em retirá-lo do evento porque ele simplesmente não estava com a cabeça no lugar para competir.

Felizmente, as coisas mudaram durante os últimos estágios de seu campo de treinamento, mas Pimblett admite que houve momentos em que parecia que nada estava indo bem para ele enquanto se preparava para, sem dúvida, a maior luta de sua carreira. Por mais chateado que estivesse quando seu treinador sugeriu potencialmente não lutar no sábado, o prospecto peso-leve de 29 anos percebeu que precisava corrigir o curso ou uma saída desastrosa seria uma possibilidade distinta.

“Eu sabia que havia coisas acontecendo externamente e coisas acontecendo na minha cabeça”, disse Pimblett durante o dia da mídia do UFC 304. “Obviamente, quando Paul [Rimmer] me disse isso, eu fiquei chateado. Eu não estava feliz com ele. Eu estava bravo. Mas, obviamente, ele é meu treinador, ele é como meu segundo pai. Ele só está cuidando dos meus melhores interesses. Mas desde aquele momento, eu tive um dos melhores acampamentos que já tive, algumas semanas fora.

“Como eu disse, quatro, cinco, seis semanas antes, eu estava pensando, ‘Meu Deus, este é o pior acampamento da minha vida e estou indo para a minha luta mais difícil.’ Mas então as últimas semanas foram de qualidade e estou ansioso para entrar no octógono novamente e vencer esse idiota [King Green] acima.”

Pimblett fala frequentemente sobre seus próprios problemas de saúde mental e atua como defensor na esperança de que mais pessoas busquem ajuda em vez de manter esses sentimentos reprimidos.

Em um nível pessoal, Pimblett lidou com uma perda tremenda depois que um amigo próximo cometeu suicídio, o que o fez realmente começar a examinar e identificar seus próprios problemas.

“Obviamente, tirar isso do meu peito ajuda, mas como se fosse o aniversário de Ricky [of his death] “Há dois dias”, disse Pimblett. “Tenho pensado muito mais sobre isso. Ultimamente tem sido ruim de novo. Outro rapaz em Liverpool se matou há algumas semanas. Um jovem lutador de MMA, Connor Hitchens, se matou há três meses, e ele é mais novo que eu. Só sinto que isso precisa ser falado.”

Por mais que ele espere estar ajudando outras pessoas ao falar publicamente sobre sua própria saúde mental, Pimblett explodiu depois de ler alguns dos comentários vis feitos a ele depois que uma entrevista recente sobre suas batalhas foi publicada antes do UFC 304.

Pimblett sabe que esses tipos de reações repugnantes muitas vezes impedem as pessoas — principalmente os homens — de buscar a ajuda necessária.

“Vou ser honesto, rapazes, ver a Sky Sports publicar essa entrevista e algumas das respostas a ela são f*dendo nojentas”, disse Pimblett. “Pessoas dizendo que estou fazendo isso apenas para um golpe de relações públicas. Tipo, por que eu convidaria pressão sobre mim mesmo assim para um golpe de relações públicas? É loucura. Pessoas dizendo que estou fazendo isso apenas por esse motivo quando conheço várias pessoas que se mataram. Eu já falei sobre isso no passado. Por que eu traria esse tipo de pressão sobre mim mesmo? Mas, novamente, eu faço isso porque sinto que preciso e não quero que mais pessoas se matem, especialmente homens. Eles simplesmente não falam com as pessoas e se matam.

“Mas algumas das respostas para mim dizendo isso são como, ‘Apenas se mate, você pode muito bem se matar.’ É o que algumas das respostas têm sido. Outras pessoas têm citado e dito, ‘Não é de se admirar que os homens não falem [about mental health] quando as respostas são assim.”

Pode ser doloroso ler esses comentários, mas Pimblett promete que não vai parar de falar sobre sua saúde mental ou sobre a necessidade de conversas mais abertas e honestas sobre o assunto.

Ele sabe o caminho escuro que poderia ter trilhado facilmente há muito tempo se não tivesse obtido a ajuda de que precisava. Na verdade, esses tipos de pensamentos ainda o invadem inesperadamente, mas agora Pimblett tem os recursos disponíveis para sobreviver até o dia seguinte.

“Eu já disse antes, eu não estaria aqui se não fosse pela minha esposa”, disse Pimblett. “Sem Laura, eu teria tirado minha vida há muito tempo. Com minha família, com minha equipe, meus amigos, quando essa entrevista saiu ontem ou hoje, eu recebi cerca de seis ou sete mensagens dos meus amigos, meus garotos com quem cresci [saying]’Você está bem?’

“Mas como eu disse, me sinto bem de novo. Me sinto ótimo de novo. Algumas semanas atrás, eu estava entrando em contato com Jane, que trabalha no lugar de James, que é saúde mental para homens, onde você vai e fala, e eu estava entrando em contato com ela para bater um papo. Apenas tentando superar isso. Como eu disse, eu consegui, eu superei isso. Estou pronto para qualquer coisa agora.”