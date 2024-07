Paddy Pimblett não pretende deixar o UFC e quer assinar novamente!

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Não se preocupem fãs do UFC, se Paddy Pimblett fez do jeito dele… ele permanecerá no UFC assim que seu contrato atual com a promoção acabar, contando TMZ Esportes o UFC é o lugar que ele quer estar!!!

Conversamos com Paddy “The Baddy” enquanto o famoso lutador de MMA se prepara para sua próxima luta contra. Bobby “Rei” Verde no UFC 304 em Manchester, Inglaterra. Uma luta, para Pimblett, que pode marcar a última com Dana BrancoA promoção dele… porque é a última do acordo dele.

Paddy foi questionado sobre seu futuro em entrevistas recentes, e alguns perceberam que ele estava sinalizando o desejo de ir para outro lugar.

Pimblett, no entanto, nos diz que isso é besteira!

“Quero estar no UFC, o auge do esporte”, disse ele.

“Nenhuma outra promoção de MMA chega perto disso. Eu disse algo em uma entrevista outro dia, e eles tiraram do contexto e postaram como se eu quisesse sair do UFC. entrevista e simplesmente salte para aquela coisinha que está sendo postada.”

Paddy parece não deixar dúvidas com sua resposta… ele está feliz onde está.

Olhando para sua luta contra Green, Pimblett diz que não se intimida com a conversa fiada do veterano 15º colocado do UFC, chegando a chamar o peso leve de “arrogante”.

“É só ele”, disse Paddy. “É a personalidade dele, ele apenas diz coisas. Vou deixá-lo com isso.”

Embora Paddy tenha dito que está ansioso para “dar um soco na cara”, … ele também está animado por lutar perto de casa, em seu país natal, a Inglaterra.

“É bom ser local”, disse ele. “É bom estar de volta em casa. Até os shows que fizemos no passado foram em Londres, que fica a cerca de quatro horas de carro de distância. Manchester fica a cerca de 30 minutos.”