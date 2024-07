Pai ‘decepcionado’ com Klay Thompson escolheu Mavericks em vez de Lakers

A decisão de Klay Thompson de assinar com o Dallas Mavericks como agente livre não recebeu aprovação geral de seu pai, o ex-astro do Los Angeles Lakers, Mychal Thompson.

“Não estou com muito humor para parabenizar agora”, disse Mychal Thompson à Rádio SiriusXM NBA na manhã de terça-feira.

Klay Thompson fechou um contrato de três anos e US$ 50 milhões com os Mavericks na segunda-feira, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Os Lakers eram extremamente intrigantes para Klay Thompson, disseram fontes, mas a economia financeira de viver no Texas em vez da Califórnia e o fato de os Mavericks terem chegado a três vitórias de um campeonato da NBA foram fatores importantes em sua decisão.

“Você sabe, porque, quero dizer, obviamente é uma decisão do Klay. É a vida dele”, disse Mychal Thompson no programa de rádio. “Ele é um homem adulto, 34 anos de idade, assim como nós tínhamos 34 anos uma vez. E nossos pais costumavam nos dar conselhos e, você sabe, nós escolheríamos nosso próprio caminho e isso é bom, é disso que a vida deve ser.

“… Estou realmente decepcionado. Eu esperava, como você pode avaliar, que ele fosse um Laker. E foi por pouco. Foi entre Lakers e Mavs, mas os Mavs venceram. Mas você me conhece, eu esperava e rezava para que ele terminasse sua carreira com os Lakers.”

Mychal Thompson jogou pelo “Showtime” Lakers de 1987 a 1991 e ganhou dois campeonatos da NBA nesse período.

“Quando ele me disse que os Lakers estavam falando com ele, ou iam falar com ele… obviamente eu tentei vender jogar pelos Lakers”, disse Mychal Thompson, que é um analista de rádio para jogos dos Lakers. “Obviamente, essa é a coisa certa para eu fazer e a coisa adequada para eu fazer. E eu senti que era a coisa certa para eu fazer porque eu realmente acredito nessa franquia.

“A franquia tem sido tão boa para mim e minha família, incluindo Klay. Ele cresceu como fã do Lakers. Ele cresceu idolatrando Kobe Bryant como a maioria dos jogadores de sua idade, a maioria das crianças de sua idade. Então eu pensei que seria o ajuste perfeito para ele finalmente voltar para casa.”

Klay Thompson ganhou quatro campeonatos da NBA em suas 13 temporadas com o Golden State Warriors, mas seu papel oscilou ao longo da última temporada, incluindo sua transferência para um papel de banco no final de fevereiro.

Ele teve uma média de 17,9 pontos na temporada passada, a menor desde 2012-13.

“Nós sempre falamos sobre ele jogando pelos Lakers”, disse Mychal Thompson. “Se ele não fosse um Golden State Warrior, onde mais ele gostaria de jogar? E, claro, sendo fã de Kobe, ele adoraria ter jogado pelos Lakers.

“Mas ele teve uma chance, e quando a chance chegou, ele escolheu os Mavericks. E eu vou viver com isso. Eu aceito e estou feliz por ele que ele esteja feliz com sua decisão. Mas sim, é claro que eu tentei vendê-lo para os Lakers.”

Kendra Andrews, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.