Paige VanZant: O soco do BKFC doeu muito mais que o Power Slap, esclarece comentários sobre a luta ser um “trabalho de meio período” agora

Verdade seja dita, Paige VanZant não esperava competir no Power Slap até receber uma ligação de Dana White perguntando se ela estava realmente interessada.

A conversa começou depois que VanZant disse ao seu empresário que ela realmente participaria da liga de luta de tapas iniciada pelo CEO do UFC. Pouco depois de falar com White ao telefone, VanZant recebeu um contrato em sua caixa de entrada.

“Meu empresário, eu nem sei como aconteceu, nós estávamos falando sobre o Power Slap, o quão louco era”, VanZant disse ao MMA Fighting. “Nós estávamos almoçando e eu estava tipo, ‘Bem, sim, eu faria isso.’ Ele disse, ‘Não,’ e eu disse, ‘Não, sério, eu faria.’ Então, de repente, eu falei com Dana no telefone sobre isso, e eu estava tipo, ‘Sim, vamos fazer isso.’ Eu consegui o contrato naquela mesma semana e então eu descobri que eles me queriam no card de Vegas e faltavam duas semanas.

“Eu estava tipo, não há tempo como o presente. Não tenho tempo para me estressar com isso ou ficar muito nervoso. Eu queria ser jogado no fogo, então, honestamente, foi o melhor cenário possível.”

VanZant finalmente venceu sua luta por decisão unânime, com a pontuação efetivamente funcionando de forma similar ao MMA — exceto na luta de tapas, cada participante recebe um tapa a cada round. Embora ela não tenha conseguido um nocaute, VanZant derrubou a oponente Christine Wolmarans duas vezes durante a luta, então os juízes não tiveram dificuldade em dar a vitória à ex-lutadora do UFC.

Quando a luta começou, VanZant admite que ela realmente queria levar um tapa primeiro só para poder sentir a sensação. VanZant, em vez disso, deu o primeiro golpe, mas ficou realmente surpreso quando Wolmarans devolveu, deixando VanZant sorrindo de volta depois de levar um tapa no rosto.

“Foi estranho ficar ali com as mãos atrás das costas e eu só fiquei ali rezando, deixa eu comer isso”, disse VanZant. “Depois que peguei o primeiro, tive toda a confiança do mundo.

“Eu estava nervoso entrando nisso, mas é mais como apenas nervosismo que eu não quero ser nocauteado. Porque você simplesmente não sabe o que esperar. Esse é o único cenário realmente ruim que pode acontecer. Depois que eu peguei o primeiro, eu praticamente sabia que ia ganhar.”

Embora levar um tapa não seja necessariamente uma experiência agradável, VanZant diz que a sensação que teve depois de levar três golpes de Wolmarans não se compara ao soco que levou durante sua segunda luta no BKFC.

“Sinceramente, não [get hurt]”, disse VanZant. “Mais foi a dor de ser esbofeteado, essa é a única coisa com a qual eu poderia comparar. Foi mais uma dor. Eu senti o impacto, é claro, não foi bom, mas quando eu comparo com levar um soco e estar em um boxe de punhos nus, é totalmente diferente.

“Lembro que houve um soco quando eu e Rachael Ostovich fizemos nossa luta de boxe sem luvas e ela me acertou com um direto de direita, e de repente, perdi a visão. Eu fiquei tipo, ‘Oh, droga, tenho que segurar ela.’ Onde você realmente precisa refocar sua mente e deixar sua mente clarear. Enquanto isso, eu me senti presente o tempo todo. Nunca houve aquela sensação de atordoamento.”

Após sua luta, VanZant disse que consideraria um retorno ao Power Slap. Ela não mudou de ideia agora que a poeira baixou e a adrenalina parou de fluir.

VanZant não teve nenhuma discussão com White sobre retornar para outra luta Power Slap, mas ela realmente está interessada em fazê-lo novamente.

“Ainda não tivemos nenhuma conversa, mas olhando para trás, para toda a experiência, eu simplesmente aproveitei muito todo o processo”, disse VanZant. “Antes da noite da luta com meu oponente — meu oponente foi tão legal — nós pudemos conversar antes. Todo o processo foi muito mais relaxado antes de uma luta de MMA ou uma luta de boxe. Eu simplesmente aproveitei a semana inteira. Não sei por que não faria isso de novo.

“Espero que eles venham e façam uma oferta. No começo era tipo, ‘Só tenho que fazer isso uma vez, uma coisa da lista de desejos, quero fazer Power Slap, provar que consigo’, mas depois foi tipo, ‘Caramba, isso foi muito divertido.’”

Com potencial para outra luta no Power Slap, além de uma revanche no boxe contra Elle Brooke esperada antes do final do ano, e mais uma luta restante em seu contrato com o BKFC, VanZant tem muitas opções para sua carreira em esportes de combate.

Antes de sua luta no Power Slap, VanZant foi citada em uma história no TMZ onde ela chamou a luta de seu “trabalho de meio período”, o que se deve em grande parte à vantagem financeira que ela tem desfrutado desde que começou sua própria página no OnlyFans.

Abordando esse comentário, VanZant explicou que sua frase sobre um “emprego de meio período” começou como uma piada depois que ela suportou uma sessão exaustiva de MMA de cinco rounds na American Top Team na Flórida. Enquanto ela vomitava em uma lata de lixo, o dono da academia Dan Lambert brincou que era “loucura você ter escolhido isso como um trabalho de meio período”.

Para deixar claro, VanZant diz que não considera a luta um hobby ou um trabalho de meio período, exceto pelo fato de que os esportes de combate não são mais sua principal fonte de renda.

“Minhas principais fontes de renda não vêm de brigas”, explicou VanZant. “Minha fonte de renda vem de todas as outras coisas que faço, os investimentos que tenho, nosso portfólio imobiliário, nossos OnlyFans, é claro, acordos de patrocínio. Então, entre aspas, brigar seria tecnicamente meu trabalho de meio período.

“Só porque é uma das minhas menores fontes de renda neste período, mas isso não significa que eu esteja tratando isso como um trabalho de meio período, onde estou apenas colocando o mínimo de horas. São as mesmas horas. É só que em comparação com as outras coisas que temos acontecendo, não é tão lucrativo. Isso não significa que eu não ame isso, e que não seja dedicado a isso.”

Quanto ao próximo esporte de combate, VanZant está deixando suas opções em aberto.

“Há oportunidades por todo lugar para realmente capitalizar e ganhar o máximo de dinheiro que você puder”, disse VanZant. “Para mim, eu simplesmente amo competição. Então, seja MMA, boxe, boxe sem luvas ou Power Slap, eu vou apenas onde faz sentido comercial e financeiramente, mas também me deixa animado.”