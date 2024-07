Papel do Ministério Público é tema de palestra do PGJ Lean Araújo a alunos da Adesg

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, realizou palestra sobre a atuação do Ministério Público no desenvolvimento social durante aula magna do curso de pós-graduação da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg/Alagoas). O evento foi realizado nesta terça-feira (16), no Tribunal de Contas do Estado.

Durante a sua fala, o chefe do MP alagoano falou sobre o papel do Ministério Público e a sua evolução ao longo das últimas décadas, até o advento da Constituição de 1988. Ele destacou que, na atualidade, a atuação dos promotores e procuradores de Justiça baseia-se no diálogo e na resolução de conflitos de forma extrajudicial.

“O Ministério Público vem atuando a partir do modelo negocial, por meio do diálogo com vários atores, no sentido de evitar a judicialização. O promotor e procurador de Justiça, agindo de forma isolada, nem sempre produz resultados significativos. Nesse sentido, o estado brasileiro vem despertando para a importância do diálogo na proposição de soluções efetivas para a sociedade”, declarou o PGJ.

Capacitação profissional

Quem também participou do evento foi o subprocurador-geral Administrativo-Institucional, Walber Valente. Na oportunidade, ele falou sobre a importância da capacitação contínua de servidores públicos, a exemplo do Curso de Estudos de Política e Estratégia (CEPE), oferecido pela Adesg.

“Essa é uma oportunidade de capacitação relevante não apenas para os servidores, mas para os brasileiros de uma forma geral, tendo em vista que, por meio do CEPE, os alunos podem entender melhor o funcionamento das expressões do poder e política. Isso é muito útil para o profissionais de todas as áreas”, pontuou Walber Valente.

O delegado da Adesg/Alagoas, coronel Gerônimo Carlos do Nascimento, agradeceu a presença dos membros do MPAL no evento, destacando a palestra ministrada pelo chefe da instituição. “Lean Araújo aceitou de pronto esse desafio de trazer conhecimento aos alunos do curso sobre a importância do Ministério Público. Também é um prazer ter aqui o senhor Walber Valente”, declarou.