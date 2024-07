Para a próxima: O que vem por aí para Alex Pereira e Jiri Prochazka depois do UFC 303?

Alex Pereira parece ter muitas opções à sua frente, e o caminho que ele acaba escolhendo pode ser fascinante. Depois de nocautear brutalmente Jiri Prochazka no evento principal do UFC 303 e deixar seu rival meio-pesado para trás de vez, “Poatan” continua como um lutador de 205 libras ou ele vai atrás de um terceiro título?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Pereira após outra performance sensacional em uma aparição que salvou o evento. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Prochazka após cair para 0-2 contra Pereira, Diego Lopes após sua vitória corajosa sobre o oponente de super curto prazo Dan Ige no co-evento principal, Roman Dolidze após derrotar Anthony Smith, Macy Chiasson após a vitória por nocaute técnico de seu médico sobre Mayra Bueno Silva, Ian Machado Garry após derrotar Michael Page e muito mais.

