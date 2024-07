Para a próxima: O que vem por aí para Belal Muhammad e Leon Edwards depois do UFC 304?

Belal Muhammad é o novo campeão dos meio-médios do UFC após vencer Leon Edwards no evento principal do card de lutas do UFC 304 de sábado em Manchester. Com uma série de desafiantes em potencial, quem será o próximo a “Remember the Name” para sua primeira defesa de título?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem para onde Muhammad e Edwards vão após sua luta principal pelo campeonato. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Tom Aspinall após seu incrível nocaute de 60 segundos sobre Curtis Blaydes para manter o título interino dos pesos pesados ​​no co-evento principal, Paddy Pimblett após sua impressionante vitória por finalização sobre Bobby Green, Gregory Rodriguez após sua vitória por decisão contra Christian Leroy Duncan, junto com o também vencedor do card principal Arnold Allen, e muito mais.

Assista à edição do UFC 304 de Para o próximo no vídeo acima. Versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.