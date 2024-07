Para o próximo: lutas a serem feitas após o UFC Vegas 94

Virna Jandiroba pode ter carimbado seu ingresso para uma luta pelo título peso-palha do UFC contra a campeã Zhang Weili com uma vitória por finalização incrivelmente impressionante no segundo round sobre a desafiante ao título anterior Amanda Lemos em sua primeira luta principal do UFC. A performance de Jandiroba no UFC Vegas 94 a fez superar Tatiana Suarez nas 115 libras?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Jandiroba após a maior vitória de sua carreira. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Steve Garcia após seu nocaute de 96 segundos sobre Seung Woo Choi no co-evento principal, Kurt Holobaugh após sua vitória por decisão sobre Kaynan Kruschewsky, Bruno Silva após sua incrível vitória de retorno sobre Cody Durden, junto com outros destaques do card principal Doo Ho Choi, Hyder Amil e mais.

Versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.